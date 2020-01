La guerra menos pensada: Laurita Fernández y Fidalgo se pelearon por Cabré

Laura Fidalgo tiró una polémica frase que dejó en offside a Nicolás Cabré. “Está Cabré que te cag... con todas las compañeritas de elenco del trabajo”, dice la bailarina en la obra El show de los cuernos.

Estos polémicos dichos no pasaron desapercibidos en Intrusos donde le pidieron a la coreógrafa que explique el por qué de esta picante frase. “Está en el guión. Es más, yo no lo quise decir, porque si no es algo bueno no me gusta. Más si está en pareja. Pero desde la producción de la obra me dijeron que resultaba y que lo diga”, explicó Laura.

Luego de esto, la actual novia de Cabré, Laurita Fernández, defendió a su pareja y tiró con munición gruesa a su colega. “Me parece que tiene talento para hacer y decir otras cosas bastante más interesantes y ciertas”, dijo la rubia en Intrusos. "Me parece que Nico se hizo conocido por otras cosas. Pero si me preguntan, a mí no me afecta ni un poco que diga eso. Yo no haría eso (de tratar a otro de infiel en una obra) ni loca. No lo necesito gracias a Dios. Y aunque lo necesitase, haría otra cosa, no accedería jamás a eso”, disparó.