Kourtney Kardashian estaría embarazada: la foto que avivó los rumores

Desde hace tiempo que Kourtney Kardashian enfrenta rumores de embarazo, sin embargo nunca fue confirmado. Ahora, las sospechas volvieron a resurgir con fuerza luego de que ella compartiera en sus redes sociales una foto en bikini.



Lo cierto es que desde que finalizó "Keeping Up with the Kardashians", Kourtney Kardashian se encargó de mantener su vida privada bajo mil llaves y poco comparte desde las redes sociales de su intimidad, por lo que no sería extraño que estuviera manteniendo su dulce espera en secreto.



Esta no sería la primera vez que un miembro del clan Kardashian mantiene un embarazo en privado. Recordemos que Kylie Jenner tuvo a su primera hija, Stormi, con Travis Scott y no se supo hasta que la niña naciera.





Por su parte, Kourtney Kardashian, quien disfruta de unas vacaciones en México, publicó en su perfil oficial una foto en la que se la vio luciendo una bikini en tono rosa. Según sus seguidores se pudo alertar una incipiente pancita.



Fue así como comenzaron a circular los rumores sobre que Kourtney Kardashian estaría esperando su cuarto hijo. Para avivar las especulaciones, la empresaria manifestó: "Pequeño sueño en Cabo" en el posteo. ¿Será?