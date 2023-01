Entre rumores de un posible noviazgo con el futbolista Keita Baldé y de una supuesta infidelidad a Mauro Icardi, Wanda Nara se mantiene muy relajada y no trata de esconderse del ojo público. La mediática siempre sabe sobrellevar situaciones cómo esta, y hoy, con todos estos temas alrededor suyo, decidió hablar con sus seguidores y responder sus preguntas, acompañada de su hija Francesca.

“Estamos acá con Franchi y vamos a responder preguntas”, comenzó diciendo en sus historias, ambas mostrándose en la cama, disfrutando de su tiempo libre.

Wanda Nara y Francesca Icardi.

Las preguntas comenzaron siendo muy simples, para luego tornarse más polémicas y picantes. A la empresaria y a su hija les preguntaron sobre sus gustos, como sus películas, comidas y canciones favoritas.

Una de las respuestas que sorprendió a muchos tuvo que ver con lo que dijo Francesca sobre vivir con la mediática. “¿Tenés ganas de vivir en Argentina?”, preguntó un seguidor. Wanda contestó sin problema y dio un sí rotundo, pero la de su hija fue más condicionante. “Si, pero con papi”, respondió la menor, refiriéndose a su papá Mauro Icardi. Sin embargo, a la empresaria no le pareció molestar tanto esto, sino su mayor reacción fue en la siguiente respuesta.

“¿Mamá o papá?”, les preguntaron a las chicas. Wanda no dudó y respondió que elegía a su mamá, pero Francesca no compartía la misma opinión. “Yo elijo a mi papá”, respondió sin ningún problema en dejar mal parada a la mediática frente a millones de seguidores. La respuesta la tomó por sorpresa y comenzó a los gritos, diciendo: “¿Qué, qué cosa?”, mientras que su hija continuaba riéndose.

Siempre yendo al grano, Wanda no dejó pasar la pregunta sobre su situación amorosa y cuando un seguidor le preguntó si tenía nuevo novio, contestó firme: “Uy, esta me la hacen un montón, yo no, ¿y vos?”, haciéndole la misma consulta a su hija, a lo que ella también respondió tajante con la cabeza negativamente.

Está claro que Wanda está tratando de restarle importancia a todos los escándalos que la rodean y, en cambio, mostrarse muy tranquila con sus hijos, con quienes está disfrutando del verano en el país.

H.O