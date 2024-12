Yuyito González y Javier Milei tienen una relación que siempre fue muy comentada desde sus inicios. En más de una ocasión ambos enfrentaron más de un rumor de separación y en todas estas oportunidades la que salió a desmentirlo fue la primera dama, quien aseguró que siguen enamorados y su vínculo se mantiene fuerte.

En las últimas semanas estas especulaciones volvieron a escucharse, pero ahora con más fuerza que nunca, ya que, la modelo dejó de seguir al político en su cuenta oficial de Instagram. En este contexto, la heredera de la actriz habló sobre el romance entre su madre y el mandatario.

Brenda Di Aloy, Yuyito González y Javier Milei

Qué dijo Brenda Di Aloy sobre la relación de su madre con el presidente

En la actualidad, la sucesora de Amalia se encuentra participando en el Cantando 2024. En este reality, en más de una ocasión la joven habló sobre el vínculo amoroso de su madre con el presidente. Aunque ella trata de ser reservada y no meterse a fondo con los detalles sobre la vida de su madre, cada comentario que ella hace sobre esta situación siempre tiene muchas repercusiones. Esto pasó la última vez que ella opinó sobre el tema en medio de las nuevas especulaciones sobre el fin de este amorío.

"Desconozco muy bien lo que pasa. Se que están juntos, estuvo también en la cadena nacional, me enteré en mi streaming", comenzó explicando la influencer y luego agregó: "Yo la veo muy contenta a mi mamá. Estimo que están juntos".

Sobre los conocimientos que ella tiene sobre el día a día de la pareja, ella comentó : "Estoy muy ajena a la situación, no fui teniendo mucha idea de todo esto. Es el primer novio que tiene después de mi papá, que se separó cuando yo tenía cuatro años, nunca le conocí un novio, desconozco si me contaría si se separa o no".

Yuyito González y Javier Milei

Luego, se refirió a los distintos supuestos que giran sobre este tema y, muy segura, aclaró: "Yo los vi juntos, la veo muy feliz. Mi mamá sube historias desmintiendo todo esto, a no darle cabida a las fake news".

De esta manera, la hija de la conductora contó cómo se encuentra el romance entre su madre y el presidente. Aunque estos rumores comenzaron hace algunas semanas y Yuyito González salió a desmentir su separación de Javier Milei, todavía siguen circulando con fuerza estos rumores.

