Brenda Di Aloy, la talentosa participante del Cantando 2024, ha compartido detalles sobre el gran apoyo que recibe de su familia en esta nueva etapa de su carrera. La hija de Amalia "Yuyito" González ha revelado que cuenta con el incondicional acompañamiento de su madre y, lo que ha sorprendido a muchos, también del presidente Javier Milei, quien ve todas sus presentaciones.

Brenda Di Aloy y Yuyito González

Flor Peña, siempre curiosa, no pudo evitar preguntar a Brenda si su mamá, Amalia "Yuyito" González, seguía de cerca sus presentaciones en el Cantando 2024. Con una sonrisa, Brenda respondió: "Sí, siempre me dice que le encanta todo lo que hago. Mi mamá es cero exigente conmigo".

Yuyito González y Javier Milei

La participante del certamen reveló que su madre es una fiel seguidora del Cantando 2024 y que percibe al jurado del certamen muy exigente: "Lo ve exigente, pero me dice que se ríe mucho con ustedes, se divierte con sus devoluciones y le gusta mucho el show".

Brenda Di Aloy habla de su relación con Javier Milei, novio de su mamá

Al hablar sobre el presidente y actual pareja de su mamá, Brenda destacó su entusiasmo por el programa y señaló "Siempre me ve. A veces está con mamá, y como ella quiere verme, él también lo ve y le encanta".

Además, la cantante en auge reveló con entusiasmo quiénes la acompañarán en el próximo Family Day: "Mi papá va a estar conmigo, y mi hermano Stefano va a venir a bancarme. Mamá también va a estar; me comprometo yo. No me puede decir que no".

Con su característico humor, Flor Peña expresó su deseo de que toda su familia estuviera presente en el evento: "Tiene que venir toda la familia". Y, cuando Brenda le preguntó si le gustaría que el presidente estuviera presente, la conductora expresó entre risas: "Por mí no, pero estaría bueno que dé una devolución".

De esta manera, Brenda Di Aloy ha compartido detalles sobre su relación con la pareja de su mamá, Javier Milei, describiéndolo como una persona normal y cercana. Además, ha expresado su gratitud por el apoyo de su familia en su participación en el programa "Cantando 2024", donde ha demostrado su talento vocal y su carisma.

N.L