Esta madrugada falleció Gustavo Martínez, el personal trainer conocido por haber sido pareja de Ricardo Fort durante seis años. Aunque la pareja tenía proyección de formar una familia, terminaron su relación y luego de la muerte del mediático en noviembre de 2013, Gustavo se convirtió en el tutor legal de los mellizos Marta y Felipe. “Yo quedo a cargo” fueron sus palabras luego de la muerte del empresario chocolatero.

Gustavo Martínez y Ricardo Fort, un amor que duró seis años

A una semana del cumpleaños de los mellizos Fort, trascendió la triste noticia: Gustavo Martínez cayó de un piso 21 de un edificio en el barrio de Belgrano. Al parecer el personal trainer padecía de una depresión porque Marta y Felipe cumplen la mayoría de edad y la tutela terminaba el próximo 25 de febrero.

La historia de amor de Gustavo y Ricardo comenzó cuando el empresario estaba por cumplir 30 años. La pareja se conoció por amigos en común en un bar, y desde entonces no se separaron. “Apareció él, me pregunta a dónde voy, le digo y ahí nos vimos” recordó el personal trainer en 2017 durante una entrevista con Verónica Lozano.

Gustavo Martínez y Ricardo Fort, un amor que duró seis años

Luego de la reunión en el bar, siguió una invitación a un concierto. Viajaron por todo el mundo, y aunque Ricardo siempre tuvo esa intención de invitar a los cercanos, Gustavo aseguró que nunca dependió económicamente de él ya que siempre vivió de su profesión, ser instructor de Educación Física. Fuentes cercanas a la pareja aseguraron que “Martínez tenía la palabra justa para ubicar a Fort y bajarlo a la realidad”.

Gustavo Martínez y Ricardo Fort, un amor que duró seis años

Gustavo Martínez fue la única persona con la que el chocolatero pensó en formar una familia. Si bien el romance duró seis años, el mediático tuvo dos hijos por subrogar un vientre en Los Ángeles, y tras su muerte, fue Gustavo quién se encargó de la crianza de los mellizos. El personal trainer fue el gran compañero en la vida de Fort.

Felipe Fort habló sobre la muerte de Gustavo Martínez: "Estaba deprimido"

Luego de que se diera a conocer la triste noticia del fallecimiento de Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort y tutor de los hijos del empresario, Felipe Fort tuvo que declarar ante los efectivos de fiscalía, lo que sabía de su tutor y lo que dijo es escalofriante.

Felipe Fort habló sobre la muerte de Gustavo Martínez: "Estaba deprimido"



Felipe Fort aseguró que Gustavo Martínez estaba deprimido ya que se acercaba la fecha de cumpleaños de los jóvenes que se encontraban bajo su tutela, el viernes 25 de febrero, cumplirían la mayoría de edad, lo que implicaba que pudieran desistir de la tutela de la ex pareja de su padre.

Como si eso fuera poco, Felipe Fort agregó que Gustavo Martínez había mencionado en más de una oportunidad, sus deseos de arrojarse por el balcón, lo que finalmente parece haber llevado a cabo, ya que su muerte se debe a que cayo desde su balcón, ubicado en el piso 21.

Por el momento no trascendió más información al respecto de cómo seguirá la causa, ya que todavía no estas claro qué fue lo que ocurrió con Gustavo Martínez. Lo cierto es que, el dolor por el fallecimiento de la ex pareja de Ricardo Fort, atraviesa a los hijos del empresario que nuevamente viven de cerca una pérdida enorme.

FF