A ocho años de la muerte de Ricardo Fort, Gustavo Martínez contó que sus hijos reciben señales de el

Por primera vez, hoy justo cuando se cumplen 8 años de la muerte del recordado y amado Ricardo Fort, Gustavo Martínez contó las señales que recibe del chocolatero fallecido en 2013.

En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, la ex pareja del empresario confesó detalles desconocidos de todos estos años tras el fallecimiento de Fort. “Ricardo está presente si, me acuerdo una vez que fui a un dormitorio enorme que él tenía de todo. Y una vez yo voy, entro y no escuchaba nada, no había nada y Ricardo ya había fallecido”, comenzó diciendo el tutor de los Martita y Felipe Fort.

“Escucho ruidos de repente y ruidos. Dame la puerta que me la llevo. Te lo juro. Fue fuerte y una vez a Felipe le pasó lo mismo en el mismo lugar, fue igual, ahora ya no voy”.

Ricardo y sus hijos, Felipe y Martita.

“Quedé en shock cuando sucedió. No es que me dio miedo pero no parece real. En ese momento vi una imagen de Ricardo y Felipe me contó que había visto algo parecido. Yo creo que era la imagen de Ricardo, por supuesto que si”, agregó y finalizó: “Bajará del cielo y pisará el escenario”, dijo sobre el homenaje a Fort que preparan sus hijos e íntimos.

A ocho años de la muerte de Ricardo Fort, Gustavo Martínez contó que sus hijos reciven señales.

Marta Fort recordó a su papá, Ricardo Fort, en el día en que él cumpliría 53 años

Marta Fort está a full con sus primeras actuaciones en la serie homenaje a Ricardo Fort, cuando cumplió 53 años. Por eso en este día tan especial para ella y su familia, le dedicó un conmovedor posteo en sus historia de Instagram en el día de su natalicio.

A través de su red compartió una foto de Ricardo dándole la mamadera cuando tan sólo era una bebé. “¡Feliz cumpleaños pa!”, comenzó diciendo Marta.

La influencer también habló del paso de los años sin su papá. “Un año más donde no puedo estar al lado tuyo para deseártelo… Mientras más años pasan más vivo tengo tu recuerdo. 53 años para el más grande”, celebró Marta con un emoji de un corazón.

Marta Fort recordó a su papá, Ricardo Fort, en el día en que él cumpliría 53 años.



FL