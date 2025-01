En medio del escándalo mediático por el supuesto romance entre La China Suárez y Mauro Icardi, Nicolás Cabré optó por alejarse del ruido mediático y centrarse en su hija Rufina, de 11 años, fruto de su relación con la actriz. Una foto filtrada recientemente mostró al actor disfrutando de una comida junta a Rufina y su pareja, Rocío Pardo, en una parrilla de Mar del Plata, donde suele pasar desapercibido.

Rufina y Nicolás Cabré

El periodista Gustavo Méndez compartió la imagen y destacó que Cabré busca la tranquilidad en la costa: “Me cuentan que son muy frecuentes porque nadie lo jode para las fotos”. Esta decisión parece alinearse con el bajo perfil que el actor ha mantenido a lo largo de su carrera, sobre todo en lo que respecta a su vida privada.

Rufina Cabré y su conexión con el escándalo mediático

En medio del revuelo por las imágenes que vinculan a la China Suárez con Mauro Icardi, la hija de Suárez y Cabré también quedó involucrada, aunque de manera indirecta. Días atrás, se supo que Rufina seguía en Instagram al futbolista, lo que generó un fuerte debate en redes sociales. Poco después, la cuenta de la niña desapareció de la plataforma, lo que indica que ambos padres habrían decidido cerrarla para protegerla del entorno mediático.

Mientras tanto, Nicolás Cabre no sólo se dedica a pasar tiempo con su hija, sino que también se prepara para nuevos desafíos personales. En sus redes sociales, el actor compartió imágenes entrenando en Mar del Plata con vistas a participar en la maratón de Tokio, que se realizará en marzo,

Nicolás Cabré

En cuanto a su faceta profesional, Cabré está enfocado en la dirección de la comedia “Tom, Dick & Harry”, protagonizada por Mariano Martínez, Bicho Goméz y Yayo Guridi, que actualmente se presente en la ciudad balnearia. Este proyecto marca su regreso a la dirección teatral, un rol que ha abrazado con entusiasmo en los últimos años.

La respuesta legal de la China Suárez a Wanda Nara

Por su parte, la China Suárez decidió tomar cartas en el asunto ante las declaraciones de Wanda Nara. Su abogado, Agustín Rodríguez, confirmó que iniciará acciones legales contra la empresaria: “Ella ya tiene un tema personal con Suárez. Ahora, en feria judicial, vamos a pedir que se haga efectiva la multa, que la va a aplicar el juez de acuerdo a la gravedad de la situación”.

El letrado señaló que las acusaciones de Wanda Nara son “calumniosas e injuriosas” y que ya hay una audiencia programada para febrero. Según Rodríguez, la China prefiere mantener su bajo perfil y no exponerse más de lo necesario, dejando que el proceso judicial siga en curso: “Wanda se cree que es impune con la Justicia y no lo es. El tiempo me va a dar la razón”, afirmó.

Mientras Nicolás Cabre vuelve a destacarse como ejemplo de discreción priorizando el bienestar de su hija frente a las luces del espectáculo. Su decisión de mantener a Rufina al margen del ruido mediático refuerza la imagen de un padre comprometido en medio de un escándalo que acapara titulares.

N.L