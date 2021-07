Mientras transita las últimas semanas de su embarazo, Carolina "Pampita" Ardohain, continúa con la conducción de su programa Pampita Online y la participación como jurado de La Academia. En su programa, tuvo como invitado al periodista Rodrigo Lussich y una vez finalizado el ciclo, fue el chimentero quien entrevistó a la diosa.

En un mano a mano, distendido y amigable, Rodrigo le preguntó: "Sentiste más que nunca las señales de Blanca con la llegada de esta beba?". Caro respondió claramente, denotando cómo pudo ir con el tiempo, asumiendo el profundo dolor de la pérdida de la pequeña con tan sólo 6 años y contestó: "Lo sentí, sí cuando encontré a Robert en mi vida, cuando encontré un hombre con los mismos sueños que era algo que yo realmente anhelaba. Tener un compañero y tener a alguien que me amara de la misma manera que amara yo. En ese sentido, sí lo sentí", afirmó convencida.

La impactante confesión de Pampita: "Sentí las señales de Blanca"

La modelo de 43 años, en varias oportunidades había dicho que le pedía a su hija que la ayude a encontrar una pareja, y el pedido, se hizo realidad.

La entrevista con el coequiper de Adrián Pallares comenzó en el estudio de Pampita Online y, el nuevo Intruso, antes de emitir la nota en su programa, contó que el encuentro con Carolina fue una negociación; de muchas semanas, combinar las agendas.... y dijo "Pampita me hizo el reportaje para su programa y yo después me quedé con ella a solas. La verdad que divina, un recibimiento precioso y una nota muy linda que disfruté mucho", dijo Lussich.

Tras esa introducción, Rodrigo, presentó la primera parte de la nota que comenzó con la pregunta relacionada a su inminente parto: "faltan pocas semanas para tener el bebé", a lo que Pampita contestó: "Más o menos, la verdad no tengo en la semana 40, sino en la 41 o 42. tal vez sean más de dos semanas. Vamos a ver. No sé si va a ser cesárea o parto normal, lo que tenga que ser. Una cesárea requiere más tiempo de reposo, así que si es ese caso, me tomo más días y si no, vuelvo bastante rápido". La esposa de Roberto García Moritán recordó: "bailé con Bauti con un par de meses. En el camarín pongo cuna. Donde voy yo va mi hijo o mi hija", aseguró.

También se refirió a su tiempo dedicado al trabajo: "No tengo muchas horas de laburo: Pampita Online es una hora y ShowMatch son 2 horas. Son 3 horas al día y me queda todo el resto para descansar, atender a la familia y todo lo demás".

La impactante confesión de Pampita: "Sentí las señales de Blanca"

Lussich quiso saber lo que es casi una intriga nacional: "No sabemos el nombre (del bebé) todavía, sigue siendo el misterio" y con simpatía, Caro contestó: "No sabemos. Tenemos una lista, nunca puse nombre antes, nunca me salio así".

En un momento de la entrevista, Lussich se animó a tocar un sentimiento más profundo de la modelo, refiriéndose a su hija Blanquita: "Sentiste más que nunca las señales de Blanca con la llegada de esta beba?".

Caro, mostrándose calma contestó: "Lo sentí, sí, cuando encontré a Robert en mi vida: un hombre con los mismos sueños, que era algo que anhelaba: tener un compañero y alguien que me amara de la misma manera que amaba yo. En ese sentido sí lo sentí", dijo con emoción y agregó: "pero todo lo que vino extra, fue mágico, maravilloso, pero no se lo adjudico a Blanca, se lo adjudico, no sé, al destino, a Dios, al cielo..."

El gran amor de Pampita

Refiriéndose a la llegada de su actual marido, Roberto García Moritán, agregó: "yo el amor lo busqué. Siempre me encantó estar bien acompañada, tener amor de mi vida, a pesar de tener una carrera exitosa y una familia maravillosa, que mis hijos me llenaban muchísimo pero al amor le di la oportunidad y nunca me rendí" y para finalizar concluyó:

"Con él sentí la sensación de espejo; de querer lo mismo, de soñar las mismas cosas, de valorar la familia, de disfrutar de lo simple de encontrar en el otro, cosas muy similares. Queríamos dar los mismos pasos", aseguró feliz.

LP