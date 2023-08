Nacho Castañares enamoró al público fanático de Gran Hermano 2022, por su personalidad autentica y fresca, lo que lo llevó a salir del reality como segundo finalista, un futuro prometedor y muchos fanáticos que hasta el día de hoy le siguen demostrando su admiración y cariño.

Sin embargo, también existen personas que se pueden obsesionar con las celebridades o influencers que comienzan a ganar reconocimiento, y esto fue lo que le pasó a Nacho, tras recordar una situación incómoda que vivió con una joven que tuvo otras intenciones en un boliche de Tucumán.

Nacho Castañares en los Premios Martín Fierro 2023

Qué le pasó a Nacho Castañares con una fanática

Desde Fuera de Joda, programa de streaming que conduce junto a Daniela Celis, Julieta Poggio y su novia La Tora Villar, contó: "Me acuerdo que estábamos en Tucumán y una chica viene. La saludo, le digo 'Hola, ¿cómo va?' y me dice 'No'", empezó diciendo para luego explicar que la miró y ella le dijo: ‘'Yo solo saludo con beso en la boca", ante la frase, sus compañeros de stream quedaron desconcertados, especialmente Lucila que arremetió con una frase picante: "¡Para que llamo a La Tora!".

Nacho Castañares y La Tora

Acto seguido, Nacho explicó que lo único que atinó a hacer fue reírse y mirarla de manera rara, no obstante, la chica se lo tomó un poco mal y lo agarró del brazo para decirle que hablaba en serio y dicho comentario fue suficiente para que el exparticipante adopté una posición defensiva.

‘’La miro y le digo 'bueno, yo no'", ante la negación del exjugador, la fanática se vio molesta y quiso insistir nuevamente para lograr su cometido, un beso, pero él nuevamente se negó rotundamente y le puso un freno final. Para finalizar, añadió: ‘’Estaba todo tenso ahí’’, comentó Nacho Castañares y develó que no es la primera vez que vive una situación así, pero aquella ocasión fue una de las más complicadas que vivió con una fanática ‘’obsesionada’’.

D.M