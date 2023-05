La Tora y Nacho Castañares se encontraron por primera vez dentro de la casa de Gran Hermano, donde iniciaron una relación amorosa que parece dar para largo. Paralelamente pasó lo mismo con Daniela Celis y Thiago Medina y Coti Romero y el Conejo. Al terminar el reality, los tortolos se reencontraron y retomaron su vínculo, que hoy en día viven con intensidad. Recientemente, aumentaron los rumores de que estarían en una relación abierta, pero los protagonistas se encargaron de desmentirlo cuando fueron consultados por el tema.

Fue en A La Barbarossa que la pareja fue entrevistada y les preguntaron sobre esto. La excusa de la invitación fue el comienzo de su programa de streaming con Daniela Celis y Julieta Poggio, pero le consultaron sobre muchos temas.

Nacho Castañares y la Tora Villar

Con respecto a los rumores de relación abierta, Nacho Castañares fue el primero en responder y lo desmintió con firmeza: "Es mentira. Nada que ver", respondió. Luego, La Tora agarró la posta y contestó con toda su picardía: "No hay ni mínima chance, así que no se ilusionen".

Después de la respuesta de La Tora, Nacho volvió a tomar la palabra y se mostró reflexivo con respecto al tema. "Se dijo en Twitter y en varios lados, pero nosotros no tenemos que demostrarle nada a nadie", dijo haciendo referencia a los rumores que surgieron en las redes sociales. "Mostramos que estamos bien y compartimos un montón de cosas. Proyectamos bien, estamos bien y felices", sentenció el finalista de Gran Hermano.

Nacho Castañares le hizo una romántica demostración de amor a La Tora

Nacho Castañares tuvo un lindo gesto con La Tora y sorprendió a todos sus seguidores cuando expresó todo el amor que siente por ella. Fue en su cumpleaños que el finalista de Gran Hermano aprovechó para abrir su corazón y dedicarle unas tiernas palabras a su pareja a través de su cuenta oficial de Instagram junto a una serie de fotos.

La romántica declaración de amor de Nacho Castañares a La Tora

"Feliz cumple a la más compañera, la que me enseñó que todo se puede y que todos tenemos nuestro lado sensible, la que no le molesta decir que se equivocó y la que inventa soluciones donde no las hay", escribió Nacho sobre La Tora en su posteo.

"A la más linda de todas, feliz cumple Baby Lu. Muy feliz de estar a tu lado", concluyó.

NL.