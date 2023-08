Nacho Castañares se destacó por su carisma y autenticidad en el reality de Telefe, Gran Hermano. Logró conquistar el corazón de la audiencia durante su participación en la exitosa edición que rompió récords de rating entre octubre de 2022 y marzo de 2023. Su carácter genuino y su cercanía con los televidentes lo convirtieron en uno de los más queridos del programa.

Junto a Marcos Ginocchio y Julieta Poggio, Nacho estuvo hasta el último día dentro de la casa y en todos los meses que allí vivió, pasaron todo tipo de situaciones, algunas tan desopilantes, dignas de un libro. Sin duda, fueron muchas las situaciones que los participantes debieron vivir durante su estadía. El convivir tantas personas en un mismo lugar representó un gran desafío para todos, en donde tenían que compartir desde habitaciones, comida e incluso hasta un solo baño.

Nacho reveló el lado b de Gran Hermano

En este contexto, recientemente, se viralizó un TikTok en el que Nacho revela el lado b de Gran Hermano. Durante una transmisión de streaming, el finalista recordó una desagradable experiencia de la que fue protagonista mientras se daba una ducha.

"En la casa de Gran Hermano, como éramos 18, las chicas solían bañarse y perder pelo, y de repente el baño se inundaba. No sabíamos por qué era. Hasta que un día dije, bueno, debe haber algo trabado ahí, entonces me estaba bañando y me metí a sacar un pelito", empezó detallando Castañares.

En realidad, lo que Nacho Castañares sacó ese día fue una bola de pelos que se había acumulado en el drenaje y que estaba obstruyendo el flujo del agua. Su acción sorprendió a todos los que estaban con él en el espacio de streaming y confirmó además, que no todo era color de rosa dentro de la casa de Gran Hermano.

