Kevin Johansen se sumó a los hinchas de River que posaron junto a la nueva estatua de Gallardo que causó polémica por el enorme bulto que resalta de su pantalón. En medio de las críticas, el cantante se mostró divertido con la escultura.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Kevin Johansen compartió una seguidilla de imágenes de la curiosa estatua y además de bromear con el polémico detalle, aseguró que no es para tanto: "(No es tan impactante en vivo , prensa amarilla)".

Kevin Johansen con la estatua de Gallardo.

"¿Qué vino primero, la gallina o el huevo? Estoy entre 'De Gallinas a Gallardos', 'Arte de Bulto', 'Huevo Nos Sobran'. 'Huevo y Corazón'", bromeó Johansen en sus redes, luego de tomarse una fotografía señalando el bulto de la estatua.

Como si eso fuera poco, manifestó que está de acuerdo con el homenaje al que fue jugador y director técnico de dicho club: "Gallardo se lo merecía!". Sin embargo, algunos de los seguidores de Kevin Johansen manifestaron su descontento con dicha estatua.

La reacción de los seguidores de Kevin Johansen

Lejos de centrar la atención sólo y únicamente en el bulto, tal como pasó desde que se presentó dicha escultura, los seguidores del artista remarcaron lo "deformes" que se ven los brazos de Gallardo en la estatua, ya que se ven más grandes en proporción al resto de su cuerpo.

"Igual es malísima, o sea con la guita que invierten no podían hacerlo mejor. Más que el bulto, me hacen mal esos brazos", "La proporción de esos brazos me aniquila", "Qué berretada de estatua. Una grasada", fueron algunos de los comentarios que plasmaron los seguidores de Kevin Johansen indignados.