L-Gante cometió un desliz hace unos días. Durante una entrevista en un programa de radio, reveló que su amorío con Wanda Nara fue real, poniendo fin a los rumores y especulaciones. Antes, ambos aseguraban ser amigos, pero al mismo tiempo, compartían mensajes provocativos en las redes sociales, lo que generaba celos en Mauro Icardi.

Wanda Nara en Turquía, alentando a Mauro Icardi

"Yo en mi vida tuve una sola novia, la cual fue Tamara (Báez) y me separé hace un año. En eso trato que nos sigamos llevando bien, nos vamos a ver siempre, pero pareja no somos, nos llevamos piola. Tuve una sola novia en la vida, después me separé y al mismo tiempo era famoso ya, me emocioné con todo... Después lo más cerca que tuve de una relación fue Wanda (Nara) y hasta ahí. Lo demás todo de paso, pero tengo varias personas que me han quedado de confianza", confesó el cantante, cuyas palabras se viralizaron en las redes.

¿Cuál fue la respuesta de Wanda Nara?

Wanda Nara no recibió con agrado que el artista de cumbia haya dado detalles de su relación. En las últimas horas, publicó un video en el que aparecía junto a sus hijos, y de fondo sonaba una canción polémica.“Y si te llama, déjalo que llame otra vez. No se gasta batería con un ex. El amor es muy lindo para que llores por un feo”, era un fragmento de la canción elegida por la empresaria.

Como si eso no fuera suficiente, la exconductora de MasterChef protagonizó otro momento en un video de TikTok. Se la ve cantando una canción que dice: "Me dijo que tú le contaste y que quieres probar, que te la pasás hablando de mí y no me podés superar. No me dediqués estados".

Wanda Nara claramente no tuvo las mejores impresiones tras las palabras de L-Gante, que cabe aclarar, está recién salido de la cárcel. El músico estuvo 100 días preso tras haber sido denunciado por los delitos de privación de la libertad y tenencia de arma de fuego.

