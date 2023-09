Wanda Nara comenzó hace poco a subir videos a TikTok y compartirlos en Instagram. La modelo suele publicar matrial donde está sola o, muchas veces también, con sus hijas, Francesca Icardi e Isabella Icardi.

En esta ocasión, eligió la segunda opción y mostró una desopilante clase de empoderamiento que les dio a las dos para cuando sean grandes.

Wanda Nara, Francesca Icardi e Isabella Icardi.

La clase de Wanda Nara a sus hijas

Wanda Nara, Francesca Icardi e Isabella Icardi miraban a cámara mientras la esposa de Mauro Icardi cantaba una parte de canción "Noche de teteo".

"Y si te llama, déjalo que llame otra vez", comenzó diciendo Wanda Nara con sus hijas al lado.

"Si vuelve y llama, no se gasta batería con un ex (Dice 'One time, bebé')", cerró la empresaria.

Además, escribió: "Yo acá dándoles clases de empoderamiento a mis hijas".

De esta manera, Wanda Nara demostró que, si bien sus hijas apenas tienen 8 y 6 años, ya les empezó a enseñar cómo hacerse valer el día de mañana cuando comiencen con sus relaciones amorosas.