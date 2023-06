La Joaqui ganó un importante lugar en el mundo de la música argentina durante los últimos años. Sin embargo, hace algunas horas, la artista sorprendió a todos sus seguidores al eliminar cada una de sus publicaciones de Instagram y explicar en pocas palabras que suspenderá sus shows y se alejará de la música.

Rápidamente, las redes se llenaron de especulaciones y teorías al respecto, ya que La Joaqui no dio detalles ni motivos para tomar esta crucial decisión. Es por esto que, en Intrusos, decidieron investigar y revelar al aire los posibles motivos que impulsaron a la artista a alejarse de su profesión.

La historia de La Joaqui.

Pablo Layus habló sobre la declaración de La Joaqui, y comentó lo que averiguo: "Ese estrés traumático, ella no aclara bien por qué. La información que yo tengo es que ella habría descubierto que, tanto Delfina y Majo, las personas que la representaban... Ella por algunas averiguaciones y algunas alarmas que habría escuchado, habrían dicho 'guarda que me parece que no te están liquidando lo que realmente te corresponde a vos como artista'".

Al parecer, la cantante tuvo problemas con sus representantes.

Al escucharlo, Pampito compartió lo que entendió sobre esta nueva información: "La estaban estafando". A lo que Pablo se desligó diciendo que "vos lo dijiste", pero luego agregó que "es lo que ella cree que podría haber pasado". En ese momento, la conductora del ciclo, Flor de la V, recordó que "es lo que le habría pasado a Alejandro Sanz", y Pablo Layus afirmó: "Exacto, y también hay una lista enorme de cantantes que no se sienten bien representados".

La cantante ya está siendo asesorada.

Después, Pablo reveló que la cantante fue asesorada: "A tal punto que ella ya está siendo, entre comillas, representada por otro, o por lo menos, siendo asesorada, por otro representante, que se trata de Nico Del Negro". Entonces, confirmó que "a ella, realmente, esto la puso muy mal".

Por último, el panelista reveló que La Joaqui comenzará acciones legales: "Igual, no se queda ella con los brazos cruzados. Porque, le iniciaría acciones legales, tanto civil como penal, a sus representantes". A lo que Marcela Tauro le preguntó si esta fue la razón por la cual se alejó de la música, y Pablo cerró: "Lo que pasa es que lo tiene que hacer, porque sino sigue trabajando bajo sus representantes. Igual que como hizo, en su momento, Paulo Londra".

¿Qué escribió la cantante en sus redes?

En sus historias, La Joaqui generó preocupación en sus fanáticos al escribir: "Espero que todos estén bien. Hoy quiero compartirles una noticia personal. Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y mi bienestar. Por esta razón, lamentablemente, no podré realizar más shows hasta nuevo aviso".

Después de este posteo, la cantante argentina decidió también cerrar todas sus redes sociales. Lo último que se supo sobre su carrera musical era que la cantante estaba grabando un videoclip junto a Mau y Ricky Montaner.