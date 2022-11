Flor de la V sale de Intrusos. A pesar de que hace un año asumió el programa de espectáculos, los rumores de su salida han agarrado fuerzas para el venidero verano 2023. Si bien el formato ha sido un éxito bajo su conducción, los últimos movimientos en América TV despiertan las alarmas.

La información fue aclarada por el mismo Ángel De Brito, presentador que, aunque no tiene muy buena relación con Flor de la V, maneja información de los inminentes cambios que se vienen en la televisora. A través de su cuenta en Instagram le preguntaron si Intrusos continuaba en el aire.

Ángel De Brito descartó la salida de Flor de la V.

“Ella sigue. Se toma dos semanas de vacaciones en enero y la reemplazarán una semana Marcela Tauro y otra Polino”, aclaró Ángel De Brito. Asimismo, agregó que el espacio animado por Flor de la V estrenará un nuevo panel para la temporada 2023: “En enero, estrenan nuevo panel. Se suman Guido Záffora, Laura Ubfal, Pampito y Martín Salwe en móviles desde Mar del Plata”, aseguró.

De esta manera queda confirmado que Flor de la V no sale de Intrusos. América sigue apostando por una de sus revelaciones del 2022, quien sin duda alguna le ha traído buenos resultados a nivel de audiencia y polémicas.

Flor de la V ataca a Gran Hermano

En medio del rotundo éxito que ha tenido Gran Hermano, los detractores del formato no han faltado, siendo Flor de la V una de las más grandes enemigas de la casa más famosa de la televisión. Recientemente en Intrusos, la conductora denunció que las personas que asisten como público en las galas de nominación y eliminación, son extras pagados por Telefe. No obstante, a pesar de esta grave acusación no ha mostrado pruebas de que esto sea cierto.