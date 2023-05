La Joaqui es una de las mujeres más influyentes en la música urbana argentina hoy en día. Su popularidad alcanzó picos impresionantes este año y sin lugar a duda, su legado recién está comenzando. Tras su separación de Sandro Moral, la artista compartió las exigencias a la hora de fijarse en un hombre.

En diálogo con Quiero Música, a La Joaqui le preguntaron: “¿Qué tiene que tener tu crush perfecto?”, utilizando este término que refiere a una fuerte sensación de enamoramiento con una persona.

La Joaqui.

“Lindos dientes y olor a perfume. Es lo primero que te miro”, contestó muy rápidamente, como si lo tuviera estudiado. La Joaqui profundizó en esto y agregó: “Me gusta que se perfumen y que vayan al barbero una vez a la semana, eso también. El pelo cortado perfecto”.

La Joaqui no terminó ahí y comentó otra de las características que tiene en cuenta a la hora de fijarse en un hombre. “Hay una muy importante, que no es excluyente, las zapatillas impecables y limpias. No nuevas, limpias. No podés confiar... Si trata así a sus zapatillas, ¿cómo te trata a vos?... Si no, no hay crush”, expresó la artista, que será parte del jurado de Got Talent Argentina.

La Joaqui.

La China Suárez se emocionó con una frase de La Joaqui en los Premios Gardel

La China Suárez y La Joaqui evidenciaron una excelente relación en redes sociales a lo largo del tiempo. Recientemente, la cantante estuvo presente en los premios de la música más importantes en Argentina, los Gardel, y la ex de Rusherking no pudo evitar compartir su admiración frente a ella.

La China Suárez recibió un ramo de flores de La Joaqui.

“Siempre tuve demasiados sueños para lo poco que duermo”, expresó La Joaqui durante la transmisión de los Premios Gardel 2023 y fue esta misma frase la que emocionó a la China Suárez. La actriz compartió en sus historias la cita y agregó: “Me hiciste llorar. Te admiro. Mujer. Madre. Artista. Fuerte. Indestructible. Nunca me voy a olvidar de tu mensaje cuando aún no nos conocíamos. Celebro tu éxito, pero sobre todo el reconocimiento”.

H.O