La Joaqui sorprendió a sus seguidores al compartir una divertida anécdota sobre su hija Shaina y su encuentro con Luck Ra, su actual pareja. La cantante, quien lleva casi un año de relación con el cuartetero cordobés, detalló cómo fue el primer encuentro entre el joven cantante y su hija mayor.

Desde que La Joaqui y Luck Ra hicieron pública su relación a fines de abril de 2024, se consolidaron como una de las parejas más destacadas en la escena musical nacional. En una entrevista que tuvo lugar durante la tarde de este viernes 24 de enero, la trapera reveló cómo fue el momento en el que le tocó presentarle su nuevo novio a sus hijas.

La Joaqui y la reacción graciosa de su hija Shaila al conocer a Luck Ra: 'Es re fanática'

La Joaqui reveló que Shaina es una gran fanática de Luck Ra, aunque no sabía que su mamá estaba saliendo con él. La “butaquera” reveló este viernes en el streaming La Casa una enternecedora anécdota sobre cómo fue que la hermana de Eva reaccionó cuando tomó conocimiento que su madre estaba de novia con su mayor ídolo.

“Mi nena grande, Shaila, la colorada es re fanática de él. Entonces yo le contaba que tenía un novio que se llamaba Facundo, pero no que era Luck Ra, y me decía ‘bueno ya estoy lista para que me venga a conocer’, ´bueno está bien ¿Lo invito? le dije y ella ‘bueno’. Cuando abrió la puerta y vio que era él…”, comenzó relatando la cantante sobre la divertida reacción de Shaila.

“Cuando se fue me dijo: ‘mamá no puede ser, no me dijiste que era Luck Ra y yo no me armé un outfit, nada´”, contó entre risas la referente del RKT sobre el divertido encuentro entre su novio y su hija. Al instante todo el panel del programa casi al unísono dijo “La amo”. A sus ocho años es digna hija de su madre y demostró haber heredado su estilo y glamour. La mini it girl e hija de La Joaqui protagonizó un divertido momento junto al novio de su mamá cuando apenas lo conoció.

El encuentro fue un momento lleno de risas y emoción, tanto para La Joaqui como para Luck Ra, quien sorprendió a la cantante con un romántico gesto. Le llevó dos ramos de flores, uno en color naranja en alusión a su reciente álbum y otro rosa, representando su nueva etapa musical.

La Joaqui este viernes en vivo mostró la graciosa reacción de su hija al conocer a Luck Ra y además fue sorprendida con un romántico gesto por parte del cantante cordobés. Ambos mantienen un romance hace ya ocho meses y dieron un paso más en su relación al presentarse Luck Ra con Shaila.

