La lesión que sufre Karina La Princesita y que complicó su presencia en La Academia

Días atrás, Karina, La Princesita debutó en la pista de La Academia y fue furor entre sus fans, sin embargo, el baile de la artista se vio comprometido por una severa lesión en uno de sus pies.

Fue la cantante quien reveló el mal momento que vivió en una charla en Los ángeles de la mañana: "Se llama Neuroma de Morton. Es como un quiste que tengo en el pie, que toca un nervio. No es una pavada", explicó sobre esta afección que la tuvo varios días sin poder ensayar.

"Te extraen líquido y no podía pisar. En los primeros días el pie era una empanada", resaltó. y reveló: "Me salió de ensayar con los zapatos, y me perdí como diez días de ensayos. No lo quise decir porque te van a decir que te victimizas, y segundo, porque por ahí te sale bien y te dicen 'se notó el pie'".

¿Karina La Princesita y Nicolás Furman comprometidos?: La foto de la alianza

Karina La Princesita compartió una imagen en donde se la ve con un anillo y rápidamente las miradas se pusieron en su novio, Nicolás Furman. A través de las redes sociales, Juariu, una vez más, planteó la situación y dejó la duda sobre un posible compromiso.

Hace escasos días, en una conversación con Barby Franco, La Princesita habló de sus ganas de volver a ser mamá: “El otro día me llamó mucho la atención una publicación en el Instagram de Karina La Princesita porque puso ‘estoy en cinta’. Yo me acuerdo que mi abuela cuando estaba embarazada decía así. Le pregunté si estaba embarazada y me dijo ‘no, ojalá’”, reveló la pareja de Fernando Burlando. Por su parte, Nico Furman respondió mensajes en su cuenta de Instagram y admitió que también quiere ser papá: "Sí, me gustaría".

Más tarde, la cantante se refirió al respecto y dejó en claro: “No es que hablamos de tener hijos, sino de lo que nos sucede con esa idea. Yo le pregunté si quería ser padre y hasta el momento no ha querido”.

VO