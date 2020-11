La llamativa frase de Gustavo Conti tras su conflicto con Ximena Capristo

Semanas atrás se desataba un verdadero escándalo luego de que Ximena Capristo develara una supuesta infidelidad de parte de su pareja, Gustavo Conti. En medio de esta situación, que ambos están tratando de dejar atrás, el actor se presentó en Bienvenidos a bordo y dio que hablar.

“Me doy cuenta de que con Ximena puedo charlar más de sus asuntos”, dijo Guido Kaczka, conductor del ciclo, entre risas. “¿Te mandas mensajes con ella?”, le dijo Gustavo con sorna.

“¡No, no, pará! Le charlo por acá y le pregunto, pero vos me mirás y no puedo”, explicó Guido en referencia a la últimas vez en que Capristo estuvo en el ciclo, en donde ventiló algunos detalles del conflicto.

En ese momento fue que Conti arrojó una frase que quedó picando: “A mí me acusaron de un delito que no cometí. No digo más nada. La consciencia la tengo tranquila. El tiempo me va a dar la satisfacción de mi inocencia”.

¡TREMENDO!