La salud de Chano es noticia minuto a minuto. Desde que el músico ingreso al Sanatorio Otamendi hace días atrás, el pronóstico se mantuvo bajo total reserva. Sin embargo, esta mañana, Marina Charpentier rompió el silencio y hablo sobre el cuadro grave que afronta el exlíder de Tan Biónica.

“Está intubado porque tiene una infección. Tuvo fiebre y una complicación en el pulmón. Fuma mucho cigarrillo. Lo tuvieron que sedar porque se arrancó el tubo, cuando se le desinflame la garganta lo despertarán”, comenzó diciendo Marina Charpentier en comunicación con Jorge Lanata en Radio Mitre.

En ese mismo hilo, Marina también indicó que con su familia prefirieron no emitir comunicados para preservar la intimidad del artista de 41 años: “Yo no sé de medicina, pero sí sé que él es adulto y tiene derecho a guardar ciertas cosas. Que no esté consumiendo (drogas) no quiere decir que no esté sensible o triste. Él contó muchas veces que la vida le es muy difícil. El día que lo internaron estaba en su casa haciendo música, acompañado de una chica con la que se frecuenta. Se sintió mal y una ambulancia se lo llevó”.

La mamá de Chano habló del estado de gravedad del músico: “Mi hijo no se despertó”

Por último, la mujer detalló que Chano toma bastante medicación, y que su organismo no es el mismo desde que lo hirieron de bala. “Tiene un solo riñón, no tiene bazo y apenas un pedazo de páncreas. Se pueden generar problemas clínicos por todo esto. Él está en tratamiento permanente, pero quiero aclarar que sus últimos test toxicológicos dieron negativo”, cerró.

Marina Charpentier agregó que Chano “estaba con una neumonía, que en el caso de él entraron y lo entubaron, y lamentablemente en un momento se despertó y se arrancó el tubo, pero con eso se lastimó la garganta, y lo tuvieron que sedar y no se lo pueden sacar hasta que no se desinflame su garganta”.

“No damos parte primero porque estábamos en un fin de semana largo, y además no sabíamos qué decir. Yo no sé de medicina, y lo que sí sé es que mi hijo es un adulto de 41 años y tiene derecho a preservar su intimidad. Sabemos que cuando esté bien va a contar todo lo que pasó, que lo cuente él. Los que dicen que tomó opioides, esto o lo otro, los toxicológicos dieron que no tomó nada. Estoy hablando porque me duele tanto ver los videos que me mandan de lo que dicen en la tele y la gente inventa diciendo que es de buena fuente y es mentira, en el Otamendi los médicos no dicen nada, todo eso que dicen es especulación. Pero sé que la gente que lo ama quiere saber qué pasa”, cerró la madre del cantante.

El preocupante posteo de Marina Charpentier

Este fin de semana, Marina Charpentier compartió la letra de la canción “Un poco perdido”, que interpretó Tan Biónica con Juanes. “Si esta canción funciona para salvarte, para mirar al cielo y resucitar, para ligar las partes después de encender la luz en la oscuridad. Todos los días tienen sol y tormenta, si pudieras volver a confiar”, se leía en la primer parte del posteo de la mujer de 63 años.

“Anoche resucitaron los inmortales, se escucha nuestra orquestita en los arrabales que toca algunos yeites sentimentales, estoy un poco perdido y lo sabes. Si esta canción enciende nuestras alarmas, que todavía quedan por escuchar, para bajar las armas regálame tus ojitos una vez más”, continuó la mujer, como un mensaje de apoyo para su hijo, que continúa internado.

“Si algún milagro nace de éstos lamentos, voy a tocar la música de cristal, para soñar los sueños, que alguna vez olvidamos sin despertar. Anoche soñé un infierno de soledades, perdí por 6 jugué para mis rivales, mirá que entiendo mucho de saltos mortales, estoy un poco perdido y lo sabes”, expresó Marina, tomando la letra que escribió su hijo.

“De nuevo resucitaron los inmortales se escucha nuestra orquestita en los arrabales, que toca algunas fibras sentimentales, estoy un poco perdido, encontrame. No quiero verte demonio sin tolerancia, te cambio mi libertad por ésta abundancia, espero que venga Dios con sus ambulancias, estoy un poco mareado y sin vigilancia”, agregó Marina, continuando con la canción, a la que Chano le puso la voz en uno de sus últimos trabajos con Tan Biónica.

“Baila la muerte en la luna de carnavales, las musiquitas agónicas infernales y suelta unos pasitos emocionales, estoy un poco perdido y lo sabes, estoy un poco perdido, encontrame”, cerró la mujer, con un emoji de manos en posición de rezo, pidiendo por su pronta recuperación.