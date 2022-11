La mamá de Wanda Nara reveló estar en pareja

La mamá de Wanda Nara se abrió en un directo desde su cuenta de Instagram. Conversó en confianza con todos los que se encontraban conectados, dónde también aprovechó para hacer publicidad a los labiales de su hija, y entre preguntas y respuestas confesó estar en pareja desde hace ocho meses.

Durante su viaje por el Medio Oriente, en compañía de su hija y nietos, habló sobre su vida sentimental y aseguró que se encuentra lejos de reconciliaciones con personas de su pasado. En la actualidad esta feliz y con una alguien nuevo. Los seguidores no perdieron la oportunidad de saber sobre la reconciliación entre Nara y Mauro Icardi.

Nora Colosimo abrió un live con la intención de conversar sobre el tarot egipcio, sin embargo, no se contenía en responder a los internautas, pero en un momento todas las preguntas se dirigieron lo personal, a pesar de qué pudo incomodarse, la mamá de Wanda Nara respondió a un seguidor si se casaría: "No, no, me voy a casar, para qué casarse", dijo.

Nora Colisimo también habló sobre el mundial junto a sus seguidores, que ansiosos por saberlo todo, preguntaron si estará atenta a los partidos. "Claro que voy a mirar el partido. Acá en esta casa no se ve otra cosa que partidos. Con tres nietos que juegan a la pelota, un yerno futbolista y con un novio qué es manager de fútbol, así que estoy rodeada, aparte amo los mundiales", confesó la mamá de Wanda Nara.