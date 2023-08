Carlos "La Mona" Jiménez continuará bajo observación en una habitación de uso general hasta, al menos, el viernes en el Instituto Modelo de Cardiología. Tras ese lapso de tiempo, existe la posibilidad de que regrese a su hogar para compartir el fin de semana con su familia.

Carli, uno de los hijos del cuartetero, aseguró: “Tiene una obstrucción importante en la carótida, generando un cuadro isquémico. Por el momento no es operable”.

La "Mona" Jiménez y su hijo Carli

Después, con la intención de brindar calma, mencionó que "La Mona" no presenta "ningún efecto residual" de la situación acontecida el miércoles. A pesar del diagnóstico, se siente asustado y prefiere permanecer en supervisión.

“Con esa obstrucción en la carótida nadie le asegura que no le vuelva a suceder lo que le pasó, y mucho menos que, si eso pasa, no le quede alguna secuela”, continuó Carli. “Él no tiene ninguna secuela, nada, ninguna complicación de nada. Habla, se mueve, va al baño, camina, sale a caminar por el patio. Pero bueno, en muchas de estas situaciones quedan secuelas. Entonces, ahora que se vio después del estudio que es una obstrucción importante de casi un 80% de la carótida, ahí hay que hacer algo”, añadió.

El músico junto a su ex pareja, Juana

Carli reveló que las fake news y los comentarios cargados de odio en las redes sociales generaron dificultades en la situación, ya que, a pesar de que Jiménez se encuentra en óptimas condiciones, quien experimentó una gran angustia fue Juana, la expareja del cordobés. “Mi vieja es grande y se pone mal. Ayer a las 3 de la mañana se empezó a correr un audio sobre mi papá y todas esas cosas llegan al teléfono de mi vieja que la habíamos dejado descansando para que no vaya a la clínica y se nos desmayó”, contó angustiado.

SDM