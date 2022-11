Rodolfo Barili y Cristina Pérez son una dupla inmejorable. La pareja del noticiero de Telefe tiene muchos adeptos y fanáticos que tiempo atrás imaginaron la posibilidad de un romance.

Sin embargo, esto nunca existió, sólo son buenos amigos y tienen una química intacta. Aunque esto no le habría quedado tan claro a Lara Piro, novia de Barili, quien increpó a Cristina en una fiesta.

"Lo lindo es que pasaba Cristina y Piro le decía 'si te lo comiste ¡decímelo!'. Pero con humor", relató Adrián Pallares en "Socios del Espectáculo" sobre este momento que protagonizaron ambas, pero que lejos de ser una chicana real, era parte de la complicidad entre ambas.

"Nosotros le dijimos que Rodolfo y Cristina lo hicieron", aseguró Rodrigo Lussich. "Y ella dijo que sí", agregó Pallares por su parte, sobre el diálogo que mantuvieron.



"Rodolfo me lo niega, pero yo sé que sí lo hicieron", reportaron las palabras que dijo Lara al respecto.

Lara Piro, lista para la boda con Rodolfo Barili: "De él enamoró todo"

"Es muy difícil encontrar el amor verdadero en la adultez. Por eso, sentimos que tenemos que festejarlo con nuestros seres queridos", contó Lara Piro a Caras palpitando la previa de su casamiento con el periodista que será el 8 de diciembre en el salón Marina del Norte, ubicado en el Río Luján.

"¡La fiesta se nos vino encima! En un abrir y cerrar de ojos nos dimos cuenta de que faltan dos meses y son tantas las cosas por ocuparse que no podría hacerlo sola. ¡Estoy muy agradecida a todos los que me ayudan ya que trabajo muchísimo en mi profesión: soy un poco adicta a mi trabajo y siento que el tiempo no me alcanza para nada!... En cuanto a mi vestimenta, elegí a Claudio Cosano porque es la perfecta combinación de sensualidad y distinción, lo admiro y me entregué a él. Diseñó en el primer encuentro el vestido perfecto que yo soñaba: sexy y elegante”, confesó Lara tras una de las primeras pruebas del vestido en el atelier del diseñador argentino.