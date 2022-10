A dos meses de la boda que la unirá con el periodista Rodolfo Barili (49), Lara Piro (41) dice que está nerviosa pero feliz ya que su amor es un encuentro divino, predestinado por Dios.

“Es muy difícil encontrar el amor verdadero en la adultez. Por eso, sentimos que tenemos que festejarlo con nuestros seres queridos, como con Diego Bernardini y Claudia Villafañe, quienes son amigos y también estarán como director de equipo y wedding planner, respectivamente, para la fiesta del 8 de diciembre en el salón Marina del Norte, ubicado en el Río Luján.

Lara Piro, lista para su boda con Rodolfo Barili.

"¡La fiesta se nos vino encima! En un abrir y cerrar de ojos nos dimos cuenta de que faltan dos meses y son tantas las cosas por ocuparse que no podría hacerlo sola. ¡Estoy muy agradecida a todos los que me ayudan ya que trabajo muchísimo en mi profesión: soy un poco adicta a mi trabajo y siento que el tiempo no me alcanza para nada!... En cuanto a mi vestimenta, elegí a Claudio Cosano porque es la perfecta combinación de sensualidad y distinción, lo admiro y me entregué a él. Diseñó en el primer encuentro el vestido perfecto que yo soñaba: sexy y elegante”, confiesa Lara tras una de las primeras pruebas del vestido en el atelier del diseñador argentino.

El 8 de diciembre es la fecha elegida para la gran boda de Rodolfo Barili.

“De ’Rodhy’, me enamoró todo: el padrazo que es, el hijo inmenso y agradecido con su madre, el amigo fiel, el profesional honesto... Me atrajo su romanticismo descomunal, su inteligencia, su bondad... Y si bien a veces es cabrón y celoso, es el mejor amante al que una mujer puede aspirar”, agrega la abogada que sale desde hace más de dos años con el comunicador de canal Telefe.

“Somos hiper compañeros. Después de separarme del padre de mi hijo me había jurado nunca más convivir con un hombre. La pandemia nos obligó a probar la convivencia y nos sorprendió gratamente a ambos. Somos felices todos juntos y ensamblados; nos ayuda a la vida de pareja tener nuestras ‘noches de novios’ cuando mi hijo Lao esta con su papá y los hijos de Rodolfo, Dante y Beni, con su mamá. La prueba piloto en pandemia fue tan buena que nos motivó a comprar una casa en Pilar como nuevo hogar. La remodelamos con mucho esfuerzo y nos vamos a mudar en diciembre de este año luego de casarnos”, asegura Piro.

Claudio Cosano es el diseñador elegido por Lara Piro.

Hace una pausa y concluye con satisfacción: “Nos conocemos hace muchísimos años a través del productor de medios, Diego Kolankowsky: yo soy su abogada y ‘Rodhy’, su íntimo. Nos cruzábamos en sus eventos, pero nos ignorábamos… hasta que un día lo crucé en Tribunales y sentimos una conexión… Horas después, Rodolfo me escribió a mi WhatsApp y no nos separamos más. Pero no fue fácil acomodarnos a la diferencia horaria de trabajos. Yo arranco muy temprano con audiencias y él vuelve tarde del noticiero. Pero elegimos acompañarnos. Yo lo espero con la cena todas las noches y él hace el esfuerzo de acostarse más temprano, que a la vez le hace bien porque volvió a hacer radio. En la semana tenemos un orden de tiempo y el fin de semana nos permitimos disfrutar de la nocturnidad que nos encanta a ambos: la cena es nuestro momento juntos del día. A esta altura de nuestras vidas ambos entendimos que la pareja debe cuidarse, regarse y preservarse... eso conlleva esfuerzos de ambos, pero sin duda lo recomiendo…Vale la pena invertir energía en el amor, más allá de cualquier edad”, concluye.

Producción: Alicia Blanco

Agradecimientos: Claudio Cosano @claudiocosano, Maquilló: Martín Blanco @martin.blanco.makeup. Peinó: Leo Cosenza @leo.cosenza, Ramos de Novias Mariscal