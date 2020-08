La nueva vida de Calu Rivero: se fue a vivir a un santuario de animales rescatados

View this post on Instagram

Si a las nuevas aventuras 📍Hace aproximadamente 15 días me mude a @tamerlainesanctuary . Un santuario de animales rescatados. La naturaleza no para de enseñarme cosas, y yo sigo aprendiendo. Estoy agradecida y también deseo poder compartir con ustedes esta experiencia única. 📖 🎙📼 Honestamente no se como mostrarlo jaja. Abrí un canal de YouTube ▶️Dignity Rivero, para probar otro formato. Porque no? Jiji Me gustaría que me ayuden a encontrar la mejor manera, tengo tanto contenido!! Gracias Gabby & Petter 🤍 gracias, gracias, gracias ! Gracias por leerme, a mi me encanta leerlos a ustedes. Me voy a seguir creando mi vida!