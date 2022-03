La nueva vida de Fede Bal: "Recorrer el mundo abre la cabeza"

Caminó por las bulliciosas calles londinenses y, aunque fueron paisajes que ya supo transitar, no dejó de sorprenderse con nuevas miradas. Dejando aflorar a aquel niño curioso que supo ser, Fede Bal esta vez experimentó nuevas y fascinantes vivencias. Y como para que esas emociones no quedaran sólo en sus retinas, registró cada paso.

Casi como un “diario de viaje” –“Random 4, 9…– cargó sus vivencias. Sin pensarlo demasiado. Simplemente con la emoción de emprender un nuevo desafío. Con el fin de continuar creciendo y sumando experiencias a sus bien vividos 32 años, Fede aceptó el reto de recorrer maravillosos lugares del Planeta como el nuevo conductor de “Resto del Mundo” en su temporada número 19.

Hizo una maleta pequeña –porque sabía que iba a ir sumando souvenirs–, se subió al avión y el 12 de febrero desembarcó en Madrid. “¡No puedo negar que estoy atravesando un momento de alegría plena! Porque amo recorrer el mundo y, aunque esta vez me pagan, soy un convencido de que es la mejor plata gastada. Yo viajé mucho por todos lados cuando era un niño con mis padres –Carmen Barbieri y Santiago Bal– y sé que la experiencia de recorrer el mundo te abre la cabeza”, exclamó Fede en uno de sus últimos días en el hotel Carlton Tower, con increíble vista a lo mejor de Londres.

Su entusiasmo se sintió en cada palabra que pronunció y en sus relatos de lo visitado y de los planes para los próximos días. “Yo venía de una racha rara de esas que tienen los actores. No me salían los laburos que quería y son esos momentos en los que te podés frustrar mucho o relajar esperando lo bueno. Así fue que sorpresivamente me llamaron de la productora “3 de febrero”, los hermanos Hernán y Pablo Valenzuela para ofrecerme la conducción de “Resto del Mundo” y la onda y energía que recibí inmediatamente me llevó a no dudar un instante en aceptar. Y el 11 ya estaba volando, rumbo a Europa, con el productor Juan Oswald y el cámara Matías… Viajé en primera, paramos en los mejores hoteles… Siento una gran responsabilidad sobre mi espalda pero también me siento como en un viaje de egresados. Con esa misma adrenalina y felicidad”, cuenta el flamante conductor del ciclo que volvió a la pantalla de El Trece la noche de los sábados.

“Para mí también es una nueva forma de conocer el mundo y así lo quiero transmitir para que todos lo puedan hacer o vivirlo junto a mí. Porque lo que quiero hacer no es copiar a los conductores anteriores sino ponerle mi impronta. O sea que en cada ciudad, en cada país, por ejemplo, visito restaurantes donde aprendo a cocinar sus platos típicos y me voy a ir tatuando en diferentes sitios. Es todo pura adrenalina y muy bueno. Estuve en Madrid, Barcelona, Toledo, Alcalá… Visité Liverpool y pasé por Londres”, relató Federico luego de un agotador día en el que recorrió el Big Ben, Trafalgar, Square, Nothing Hill, entre tantos lugares.

“Es increíble porque viajamos en avión, tren, auto y en cada ciudad que recorrimos nos encontramos con argentinos. Con muchos artistas que están radicados en diferentes puntos del mundo. ¡Fue muy loco la primera vez que en una calle de Madrid gritaron mi nombre y me reconocieron! Además, después de tan largo encierro por la pandemia, el mundo empezó a abrirse nuevamente y vive un momento muy especial”, asegura el multifacético Bal que dice que por el momento “guardó” por un tiempo al actor para dejar fluir al conductor.

“Estoy experimentando sensaciones muy fuertes y maravillosas. Porque además, nuestro viaje, coincide con la gran tristeza y preocupación que vive el mundo con la guerra entre Rusia y Ucrania. En Londres, por ejemplo, nos encontramos con una inmensa manifestación en la calle en contra de la guerra, obvio. Pero súper pacífica; tranquila y organizada. Como debe ser, desde y para la paz. Una experiencia muy fuerte. Y otra que viví fue en Liverpool donde me reuní con Julia, la medio hermana de Lenonn, en el lugar donde tocaba Ringo Star. Todo fue muy divertido y genial…”, confiesa Federico.

Al tiempo que también cuenta los “pequeños” gustos y souvenir que sumó a su maleta. “¡Estoy feliz porque me compre el lego de 7.500 piezas y el casco Milenium Falco de Star Wars! ¡Placer que me costará varias cuotas de la tarjeta..! Y, obviamente, también invertí en un buen regalo de Los Beatles para mamá que es una fanática y es la más grande del mundo”, revela.

Además de algunas sorpresas que también trajo para su novia desde hace 2 años, Sofía Aldrey, quien le “bancó” su primer mes de ausencia cuidando la casa y a su perro Kike. “Con Sofi estamos muy bien y ella me apoya en ésta también porque sabe que me hace feliz. Quizás, en algún momento, podamos coordinar algo para que ella se sume al grupo y compartamos un viaje… Por ahora registro solo y escribo todo lo que vivo. ¡Estoy en un momento de alegría en el que no me quiero perder nada! Yo supe ser un adicto a la fama, creyendo que me las sabía todas… Entonces, en esta segunda vida estoy muy inquieto, haciendo mucho y con sed de disfrute”, concluye un hombre feliz que en su mochila aún carga a aquel tierno niño que nunca lo abandonará.