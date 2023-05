Lourdes Sánchez con un pícaro comentario sobre el video de Tomás Holder

El video de Tomás Holder de alto contenido sexual con una modelo erótica Agustina "La Tana" Fontana esta en boca de todos. Quien habló fue Lourdes Sánchez dando su opinión acerca de como lo puede favorecer en la pista del Bailando 2023. En una charla radial en "Por si las Moscas" en La Once Diez, la bailarína dijo: “Por el video que vi de Holder, creo que va a ser bueno para el reggaetón”, comenzó diciendo entre risas.

También, agregó su opinión y ojo con respecto a algunos ex participantes de Gran Hermano 2022: “Todo puede pasar en esa pista, los Gran Hermano creo que pueden andar bien, pero algunos tienen un acelere de fama, y ahora necesitan prepararse un poco en otras cosas”. Antes de finalizar con su profundo análizis, Lourdes dijo: “En el Bailando, por ejemplo, tenes que ser bueno para bailar. Yo ensayo, tomo todas las clases que puedo. No digo que los chicos de Gran Hermano no tengan talento, pero si quieren permanecer en el medio, tienen que prepararse”.

Lourdes Sánchez

La palabra de Tomás Holder sobre su video hot

Luego del revuelo en Twitter por el video hot de Tomás Holder con la modelo erótica, y la ola entera de memes, el ex participante de Gran Hermano, salió hacer un video descargo al respecto. "¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenos días, primero. Nada, quería salir a aclarar un par de cosas", comenzó diciendo Holder. Luego, agregó que no sabe quien fue el que filtro ese contenido privado y de alto contenido sexual: "Se filtró un video mío, teniendo relaciones sexuales con una persona. La gente me pregunta si lo subí yo o no. Gente, yo no lo subí... No subiría algo así".

Caption

Antes de finalizar con su testimonio, dijo: "¿Me molesta? No, a mí no me molesta porque soy partidario de que mi cuerpo es arte, siempre lo dije. No hay nada raro, es sexo, es lo normal. Sí, quizás me molesta que al tener seguidores más chicos, vean eso de mi parte. Quizás no se van a sentir del todo cómodos. Les pido perdón si tuvieron que ver eso, si se ofendieron... Pero bueno, nada, salió del alcance de mis manos. Hay gente que por un poco de fama hace lo que puede".

J.M