Rodrigo de Paul celebró la convocatoria oficial a la Selección para el Mundial Qatar 2022 y compartió un emotivo mensaje que generó la reacción de Tini Stoessel.

En medio de rumores de crisis, la cantante le dedicó un post en Twitter. "El sueño se hizo realidad. No puedo describir lo que se siente poder representar a mi país en una copa del mundo, pero puedo decirles que dejaremos el alma para que cada argentino se siente orgulloso de como llevaremos nuestra bandera. Ahora si, MAS JUNTOS QUE NUNCA", expresó Rodrigo de Paul en su Instagram y Tini aprovechó a manifestar su orgullo por su pareja.

Mundial Qatar 2022: el mensaje de Tini Stoessel para Rodrigo de Paul

"Estoy tan orgullosa de vos. Te felicito desde lo más profundo de mi corazón", dijo en Twitter.

A este apoyo también se sumó Mariana Muzlera, mamá de Tini Stoessel, quien dedicó otro cariñoso mensaje al deportista. "Te felicito Rodri. te queremos muuuuuucho!!!!!!! SOS crack", escribió en el post.

Mariana Muzlera, mamá de Tini Stoessel, manifestó su apoyo para Rodrigo de Paul.

El video de Tini Stoessel que generó comentarios sobre su relación con Rodrigo de Paul

Mientras los rumores de crisis con Rodrigo de Paul siguen aumentando, desde la cuenta Gossipeame compartieron un video de Tini Stoessel en el que hace referencia a su "situación sentimental".

Antes de cantar el tema El último beso, la artista mantiene un breve diálogo con el público en el que habla de historias de amor fallidas. "Ustedes saben que me gusta escuchar música, y me gusta también escuchar música con la que me siento identificada, y sentir que no soy la única persona que está pasando por algo así…", dijo Tini en el show.

"Quizás muchos de acá habremos terminado alguna relación y muchas veces puede pasar que tengas ganas de ese último beso", agregó.