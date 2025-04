Daniel Osvaldo salta de polémica en polémica y esta vez no fue la excepción. El ex futbolista fue denunciado por Ana Oertlinger, la madre de uno de sus cuatro hijos, por haberlo golpeado salvajemente.

La madre de Gianluca, de 18 años, denunció al padre de su hijo en la Justicia y tomó la decisión de hacerlo públicamente en “A la Tarde”, el programa de Karina Mazzocco en América.

Daniel Osvaldo

Ana Oertlinger denunció a Daniel Osvaldo por violencia contra su hijo: "Le pegó en la cabeza y en las costillas"

La relación de Daniel Osvaldo con sus hijos siempre fue muy polémica, sea por la falta de relación con los cuatro herederos que tiene o por el vínculo con las madres de estos. Esta vez, Ana Oertlinger denunció al exfutbolista por haber golpeado a su hijo Gianluca de 18 años.

Mientras hablaba del calvario que vive con el músico por la cuota alimentaria de su hijo, habló del violento episodio que habría ocurrido en la madrugada del 13 de enero.

“La relación de Daniel con mi hijo siempre fue inestable”, contó Ana en el programa y sumó que llegaron a pasar dos años sin hablar. “Mi hijo lo quiere pero tiene dolor, se sintió decepcionado y hoy no tiene relación porque apenas pasó esto lo bloqueó de todos lados”, sostuvo.

Según explicó Oertlinger “la madrugada del 13 de enero le pegó piñas en la cabeza, en las costillas, en el brazo izquierdo y le mordió la oreja”. “Todo esto fue porque estaba enojado”, agregó.

Además, después de explicar la falta de acercamiento por parte del jugador a uno de sus cuatro hijos, contó que luego de los golpes que el joven sufrió, “Daniel tiene una perimetral y no se puede acercar”. “No pienso que se vaya a acercar porque sin perimetral no lo hizo, pero me sirve para que no lo contacte por redes sociales porque es muy manipulador y no sé qué le puede decir”, aclaró.

“Una vez ya lo había empujado y acusado de cosas que nada que ver”, señaló también. Respecto de cómo logró denunciar a la ex pareja de Jimena Barón, Ana aseguró que le dijo a su hijo que había que denunciar porque era algo grave y “la violencia nunca va para atrás, siempre para adelante”.

Ana Oertlinger, Gianluca y Daniel Osvaldo

“Está notificado de la perimetral pero no sé si lo llamaron para declarar. No se puede acercar a menos de 500 metros y no lo puede contactar con ningún medio”, afirmó Ana.

Daniel Osvaldo eligió no expresarse respecto de la denuncia por la violencia hacia su hijo y continuó promocionando sus trabajos. Mientras, Ana Oertlinger confirma la perimetral hacia el ex futbolista y asegura que “es un cínico y manipulador”.

MVB