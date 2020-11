La palabra de Lola Latorre tras ser acusada de asistir a una fiesta clandestina

Lola Latorre aclaró la razón por la que fue implicada en un escándalo, el último fin de semana. La participante del Cantando 2020 declaró que asistió a la fiesta clandestina para auxiliar a una amiga que le había pedido que la pasara a buscar, ya que estaba cerca de la propiedad.

"Yo estoy viviendo en Pilar, el viernes fue la fiesta, no el sábado. Yo estaba con mis amigas, nos llama una amiga nuestra que había asistido a esta fiesta. Yo estaba acá, de inconsciente me subí al auto, no le avisé a mi mamá y fui a buscarla", comenzó su relato la joven de 19 años.

Luego, la hija de Yanina Latorre continuó: "Llegué, sí estuve en el lugar, me apersoné en la casa y busqué a mi amiga. En ningún momento quise zafar como están diciendo. Sí tuve que dar mis datos. No estaba invitada a la fiesta".

"Ni si quiera se llegó a hacer la fiesta. No hubo música, no hubo nada de lo que están contando y los videos que están circulando no son de esa fiesta. Fui 1.30 hs más o menos a buscarla. Ya estaba la policía. Nunca sucedió la fiesta. No hay ninguna foto", agregó la modelo.

"¿Cuando vos llegás al campo con qué te encontrás?", le preguntó el conductor de la emisión de El Trece y la hija de Diego Latorre contestó: "Me encuentro con doce camionetas de todos patrulleros. Me quedé en el auto".

"Nos dijeron que la única manera que podíamos salir de la casa era dando los datos y bueno, los di pero nunca me imaginé esto. Me dejan entrar a buscar a mi amiga. Se suben a mi auto, cuando estábamos por salir, me dijeron que tenía que firmar una notificación", expresó Lola.

Cabe recordar que, según confirmaron fuentes a La Nación, la adolescente estaba presente en el evento y junto a otros 140 invitados, se les iniciaron causas judiciales. Por esta razón, la morocha explicó el verdadero motivo por el que terminó involucrada en el hecho.