Fuerte declaración de Mica Viciconte en medio del escándalo con Nicole Neumann

Mica Viciconte y Fabián Cubero se vieron envueltos en una nueva polémica con Nicole Neumann. Tras confirmar que tiene COVID, la modelo compartió unos picantes chats con su empleada en el que acusa a la pareja de difundir la noticia sobre su salud.

En medio de la polémica, la panelista de El show del problema se refirió a estas acusaciones. “No puedo hablar de nada. Y tampoco quiero hablar de esto porque no quiero que me ensucien en algo que no tengo nada que ver, yo no lo deseo el mal a nadie”, dijo en el ciclo que conduce Nicolás Magaldi.

La rubia aseguró que no puede mencionar a Nicole por una disposición legal. “Fabián está en casa, está bien. Es un de todos. Es un terreno en el que no me quiero meter, es un tema de salud. Seguramente si no tuviera un bozal legal mi situación sería otra. Mi abogado lleva todo, yo no entiendo nada de estos temas. Eso lo están manejando él y el abogado de Fabi”, dijo.

Pero luego fue por más y disparó con dureza contra Nikita. “A mí me encantaría que haya paz. No es que necesito que todos ustedes me defiendan, o me tenga que defender en un programa. Yo tengo el cu… súper limpio y sé perfectamente lo que hago, lo que digo y lo que vivo dentro de una casa como es la de Fabi cuando dicen que soy agresiva. Estoy súper tranquila. Por supuesto que a veces el tope llega y me pone mal, pero sé que estamos haciendo las cosas bien”, cerró.