La palabra de Vicky Xipolitakis tras el fallo judicial

Vicky Xipolitakis fue entrevistada por el notero de LAM luego de que se supiera el fallo judicial con su ex Javier Naselli.

"Viví violencia, vengo luchando hace un montón de tiempo... ¿hay que estar muerta para decir: 'Le creemos a Vicky'?", comenzó diciendo la mediática luego de manifestar su disconformidad con el programa porque "siempre le estuvieron dando".

Luego la exMasterChef señaló: "No es por mí que no lo ve. Es la justicia que tiene una perimetral", refiriéndose a la situación actual entre el padre de su hijo y el pequeño.

Vicky Xipolitakis después manifestó que no hay que naturalizar la violencia ni minimizarla. "Todo empieza menor y va a mayor. Todo va escalando", indicó.

Seguido a esto, la panelista indicó que tiene audios y videos y mensajes "no editados como el de la asistente social. Ese audio que pasaron está todo editado. Ella fue a declarar y declaró todo lo contrario. Yo dije: 'No le pegó de puño pero sí la ahorcó y al nene lo tiró'".

La mediática también aclaró: "Si fuese por plata no me hubiese separado. Yo tomé el coraje con mi hijo y me fui a denunciar". Y pidó a LAM: "Por favor midan las palabras porque ustedes se están sumando a la violencia".

Por último, Vicky Xipolitakis señaló que ella siente que cambió, que ya no es la persona del principio que sólo le importaba la fama.

Javier Naselli rompió el silencio tras el fallo judicial: “Quiero la tenencia de mi hijo”

El exesposo de Vicky Xipolitakis y padre de su hijo Salvador, también habló en LAM hace dos días y contó su mirada sobre el fallo judicial que le dio la razón a él ante la demanda que la griega impuso en su contra en el 2019 por violencia de género.

“Estoy contento porque la justicia investigó bien e hizo un fallo justo”, expresó de manera inicial el banquero argentino radicado en Nueva York. Javier Naselli remarcó que desde que se produjo la demanda en su contra, pasó años muy duros. “Fue muy injusto, pero ya por suerte se terminó todo, ojalá que pueda ver a mi hijo pronto. Justicia para mi hijito y para mí”, agregó el padre de Salvador.

Javier aseguró que la última vez que vio a su hijo fue en diciembre, por lo que deja ver que lo extraña y quiere pedir la custodia. “La justicia está actuando, creo en la justicia. Está actuando bien”. A la pregunta de Santiago, el notero del LAM, sobre la custodia de Salvador (3) el empresario dijo: “Quiero tener también la tenencia de mi hijo”.