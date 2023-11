Nicole Neumann y Manu Urcera se casaron el miércoles 8 de noviembre en la bodega Malma, ubicada en Neuquén, provincia de la que es oriundo el piloto automovilístico y su familia. Allí, la modelo tuvo varios cambios de looks en los que dejó en evidencia lo detallista que es.

En el blazer que usó sobre uno de los vestidos que lució durante la celebración de su boda, Nicole Neumann llevaba bordadas su inicial y la de su marido, Manu Urcera. Pero eso no es todo, ya que también intervino sus zapatos de una forma muy especial.

El blazer de Nicole Neumann.

Qué frase plasmó Nicole Neumann en sus zapatos

Para dejar en evidencia la felicidad que le genera poder casarse con el amor de su vida, Nicole Neumann escribió en la suela de sus zapatos "esposa de por vida", aunque lo hizo en inglés. Estas palabras son muy importantes para la modelo que también las plasmó en otro accesorio.

Los zapatos de Nicole Neumann.

La cartera de Nicole Neumann.

Como si eso fuera poco, Nicole Neumann plasmó la misma frase en una de las carteras con las que acompañó sus looks. Por su parte, Manu Urcera no llevó ninguna prenda intervenida, o hasta el momento no salieron a la luz esos detalles.