Nicole Neumann y Manu Urcera se dieron el "sí, quiero". Después de tantos meses de espera, la modelo y el piloto de carreras se unieron en una ceremonia civil en la provincia de Neuquén el pasado 8 de noviembre. La celebración fue muy íntima, en donde participaron familiares y amigos más cercanos.

La boda se llegó a cabo en un exclusivo lugar llamado Malma Wines, rodeado de viñedos y la naturaleza que solo este territorio del sur puede ofrecer. Asimismo, la ausencia de la hija mayor de Nicole Neumann, Indiana Cubero se hizo notar, pero esto no fue impedimento para que continuara con sus planes.

A través de las redes sociales, Nicole ha mostrado de a poco cómo se desarrolló este día tan especial. Desde la decoración, las primeras fotos con Manu Urcera como marido y mujer, looks de sus invitados, y hasta cómo fue el momento en que la maquillaron para este día tan especial. Las sonrisas no faltaron, pero hubo un detalle en particular que llamó la atención de todos sus seguidores: Se trata de un precioso souvenir que la famosa entregó.

El exclusivo souvenir que Nicole Neumann entregó en su boda con Manu Urcera

En una de sus historias de Instagram, reveló cuál fue el recuerdo que sus invitados tendrán de su matrimonio civil: Son unas velas con aroma a pinot noir, preparación exclusiva que la marca "By Neuf Velas" realizó para el casamiento de Nicole Neumann con Manu Urcera.

El pinot noir, la estrella del souvenir, es una variedad de uva de vino. También hace referencia a los vinos realizados a partir de esta uva. Este nombre deriva de las palabras francesas pine y noir. El término pine se debe a que tienen unos racimos apretados y cónicos, con forma de piña.​

De esta manera, los invitados de Nicole Neumann y Manu Urcera se llevaron consigo un souvenir muy especial y creativo que, sin duda alguna, les ayudará a nunca olvidar esta fecha especial.

