La particular manera en la que las hijas de Fabián Cubero conocieron a su hermano Luca

Luca Cubero, el primer hijo de Fabián Cubero y Mica Viciconte, nació el sábado y sus babosos papás compartieron imágenes de este especial momento.

El niño nació el viernes a las 23.30 de la noche, un día antes de la fecha estimada. Su llegada fue anunciada oficialmente por el deportista y la influencer, quienes difundieron las primeras fotos del pequeño.

Las hijas de Fabián Cubero viajaron con Nicole Neumann el fin de semana.

Lo cierto es que la pareja recibió a su primer bebé en soledad, sin la compañía de Allegra, Indiana y Sienna quienes no estaban en Buenos Aires cuando nació Luca. Nicole Neumann viajó con Sienna e Indiana a las Termas de Río Hondo, dónde su novio, el automovilista Manu Urcera, estuvo disputando carreras del Turismo Carretera. Mientras que Allegra se quedó en un campamento escolar.

Las hijas de Fabián Cubero viajaron con Nicole Neumann el fin de semana.

Sin embargo, las chicas pudieron tener su primer acercamiento con Luca y, según revelaron en Intrusos, conocieron la carita de su hermano menor mediante videollamada. De esta manera, las niñas pudieron estar cerca a pesar de la distancia.

Revelan si Nicole Neumann va a conocer a Luca, el hijo de Fabián Cubero

Mientras tanto, las especulaciones sobre la reacción de Nicole Neumann comenzaron a correr ni bien nació Luca, el hijo de Fabián Cubero con Mica Viciconte.

A pesar de mantener la paz, la ex pareja no mantiene una relación cercana con el ex deportista mucho menos con Viciconte.

Nicole Neuman y sus hijas.

Sobre este tema, , Mariana Brey se refirió a Nicole, dejando entrever que al parecer por ahora no ha conocido a Luca. Sin embargo, la periodista no descartó que esto sucediera: "Ojalá que la llegada de Luca pueda unir a la familia ensamblada, me refiero también a Nicole y que pueda acercarse y conocerlo", cerró.

Fabián Cubero junto a Mica Viciconta y Luca.

La primera foto de Luca que compartió Fabián Cubero

La imagen de Luca Cubero circuló en redes antes que los mismos papás la subieran en sus redes.

El usuario de Twitter @pedrogoyena filtró la primera foto del hijo de Micaela y Fabián, apenas minutos después de nacido. "Primicia absoluta. A las 23.33 nació Luca Parto natural. Felicidades para los papas", escribió en la red social del pajarito.

Más adelante, la pareja se encargó de compartir la postal más tierna del recién nacido y mostraron públicamente su carita.

La primera foto de Luca Cubero.