Revelan si Nicole Neumann conocerá a Luca, el hijo de Mica Viciconte y Poroto Cubero

Mica Viciconte y Poroto Cubero atraviesan un momento pleno tras el nacimiento de su primer hijo Luca. La campeona de MasterChef Celebrity tenía fecha de parto para los primeros días de mayo y parecía que el bebé no llegaría hasta más adelante, pero finalmente la espera terminó y su niño nació fuerte y sano. Desde "Polino Auténtico", Mariana Brey dio algunos detalles de este feliz presente que atraviesa la pareja y así mismo, se refirió a una de las preguntas que todos se están haciendo en estos momentos: ¿Nicole Neumann va a conocer a Luca?



Brey explicó en Radio Mitre los flamantes papás le contaron que "fue parto natural y que Luca ya está prendido a la teta de Mica, que pasó un embarazo fantástico trabajando a full en MasterChef. No trascendió el peso pero no quise ser pesada porque están viviendo un momento único."

Luca Cubero.

Luego, Mariana Brey se refirió a Nicole, dejando entrever que al parecer por ahora no ha conocido a Luca. Sin embargo, la periodista no descartó que esto sucediera: "Ojalá que la llegada de Luca pueda unir a la familia ensamblada, me refiero también a Nicole y que pueda acercarse y conocerlo", cerró.

Por qué ​las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero todavía no conocieron a su hermanito, Luca

Indiana, Allegra y Sienna hasta el momento no conocieron a Luca. Es que al momento en el que llegó a este mundo su hermanito, las niñas se encontraban de viaje junto a su madre.

Nicole suele viajar a distintos puntos del país para acompañar a Manu Urcera, su actual pareja, a las carreras de TC. Y éste fue el motivo por el que este fin de semana se fue a Santiago del Estero.



Cabe destacar que cuando a Nicole le consultaron si pensaba ir con las niñas a la clínica a conocer al bebé, la modelo dejó en claro que, en tal caso, ellas irían con su padre.

La primera foto de Luca Cubero, el hijo de Mica Viciconte y Poroto Cubero

El usuario de Twitter @pedrogoyena filtró la primera foto del hijo de Micaela y Fabián, apenas minutos después de nacido. "Primicia absoluta. A las 23.33 nació Luca Parto natural. Felicidades para los papas", escribió en la red social del pajarito.

La primera foto de Luca que se filtró en Twitter.

Finalmente la pareja publicó más imágenes de su niño con un dulce mensaje. “No tenemos palabras para decir lo que sentimos. Te amamos @lucacubero y gracias a todos por sus mensajitos”, escribieron Mica y Poroto para darle la bienvenida 2.0 al recién nacido.