La razón por la cual Mica Viciconte y Fabián Cubero no se dicen "te amo"

El pasado fin de semana, Mica Viciconte y Fabián Cubero inauguraron una nueva etapa en sus vidas mudándose a una casa más espaciosa y lujosa. La pareja se mostró en las redes disfrutando de su hogar en el country y paseando por el barrio.

La panelista de Pampita Online fue contando en el ciclo que conduce Pampita Ardohain algunas intimidades de este cambio e impactó con una verdadera revelación sobre por qué no le dice “te amo” a su pareja.

“Tenemos un humor diferente, digamos. No es que no nos queremos, ni mucho menos, sino que el tema es que no lo aplicamos”, comenzó Mica su relato dejando en claro que a pesar de que se muestran en situaciones muy románticas "te amo" no suele ser una de las frases más usadas en su relación.



“Él, seguramente, lo aplicaba en su vida anterior (por su relación con Nicole Neumann) y yo lo apliqué solamente en mi primera relación. Y creo que tiene un porqué el que no diga ‘te amo’”, agregó la rubia.

“Yo creo que, como sufrí con una persona que me dijo tanto ‘te amo’ y después me terminó (hace gesto de cuernitos), entonces dije ‘¿para qué me lo decía tanto?’”, cerró revelando un aspecto doloroso de su pasado.