La picante frase de Natalie Pérez tras los rumores de romance con El Polaco

En medio de la crisis que El Polaco vive con Barby Silenzi, una mujer fue señalada como tercera en discordia. Natalie Pérez, con quien el cantante grabó recientemente un video en donde se ven muy cerca, se refirió a las versiones que la señalan como la tercera en discordia.



En diálogo con Paparazzi sobre los “líos de pareja”, la joven cantante fue contundente y disparó picante: “Los líos con la pareja se solucionan en la casa. Los trapitos en casa. Creo que está todo bien (...) No sé, buena onda. Yo no hice nada, me porté re bien”, dijo Natalie y agregó: “Me enteré de todo esto por la televisión”.



“¿Ustedes hablan de esto que se armó, de este lío?”, le consultaron a la artista. “La primera vez le dije 'che, ¿qué onda?'. Le reenvié una nota que me había mandado una amiga. Y le digo '¿qué onda?'. Y me dice 'ya fue'. Bueno listo. Y así fue. Y ahora nos charlamos por el lanzamiento (de la canción El Regalo)”, reconoció Pérez, descartando cualquier posibilidad de romance.



Cómo comenzó todo

Las versiones del posible affaire entre Natalie y El Polaco luego de que ella lo reemplazara por unos días en Masterchef, ciclo del que el cantante tropical forma parte. De allí quedó la buena onda y luego llegó la colaboración musical juntos.

Sin embargo, cuando se conoció que el cantante transitaba una fuerte crisis de pareja con Barby Silenzi, en Los Ángeles de la Mañana señalaron a Natalie como potencial tercera en discordia. En sintonía con estas versiones, en Intrusos pusieron en ese lugar a Sofía Pachano, también participante del reality que conduce Santiago del Moro en Telefé.