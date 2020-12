Aseguran que Natalie Pérez fue quien desató la crisis entre El Polaco y Barby Silenzi

Natalie Pérez apareció como la supuesta tercera en discordia entre El Polaco y Barby Silenzi. Según informaron en LAM, la buena onda entre la actriz y el músico habría sido uno de los motivos de crisis.

"Todo se terminó de pudrir cuando El Polaco entró a Masterchef. Que se la creyó, se agrandó y empezó a ver a otras minas. Todos apuntaron a Sofía Pachano, pero no era ella. Tenían buena onda, se hicieron amigos, tienen confianza, pero el problema era Natalie Pérez", contó Ángel de Brito en su programa.

La creciente popularidad del artista en el certamen y su acercamiento a Natalie fueron algunos de los motivos de los roces que habrían tenido la pareja. "Barby Silenzi celaba a Natalie Pérez, que entró un ratito al programa cuando él se contagió de Covid. Después entraron a charlar y llegaron a grabar un tema juntos", disparó De Brito.

Polémica y celos

Antes de este picante dato, en LAM aseguraron que los celos no sólo eran de parte de Barby. El ex de Karina también se habría enojado con la bailarina por Francisco Delgado, su ex pareja y papá de su hija Elena.

"La discusión empezó por esta foto de Francisco Delgado con su hija. La hija de ambos. Que era una historia que subió Barby Silenzi promocionando, ayudando a promocionar a Delgado una marca. Cuando El Polaco ve eso le agarra un ataque de ira. De celos, calentura", agregó.