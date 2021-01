¡Que dirá Barby Silenzi! Apareció una foto del Polaco y Natalie Pérez

Hace algunas semanas atrás, Barby Silenzi y el Polaco enfrentaron una feroz crisis sentimental. Entre otras cosas, se dijo que él habría estado 'revoloteando' alrededor de otras mujeres e incluso, apareció un audio en donde Fede Bal le invitaba a una fiesta super hot. Ahora, el cantante compartió una foto en donde se lo puede ver muy cerca de Natalie Pérez.

Pero la actriz no es del agrado de la bailarina y este enfrentamiento data de hace bastante tiempo. Todo comenzó cuando Barby confesó que estaba muy enojada con Natalie ya que, tras su participación en Masterchef como reemplazo del cantante, había generado una muy buena relación. Y aunque la pareja se reconcilió, muchos aseguran que la cantante sería un enorme motivo de peleas.

Ahora el otro capitulo del libro de esta relación se dio porque el Polaco y su colega lanzarán 'El regalo', un tema que grabaron juntos y cuya foto de promoción es nada menos que ellos juntos, muy cerquita el uno del otro. Se dice que Barby habría puesto el grito en el cielo al verlo pero que, a juzgar por el comportamiento de su pareja, tendría sus buenas razones para no dejarlo pasar.

¿En crisis con El Polaco? La triste reflexión de Barby Silenzi en medio de los rumores

Desde hace unos días que suena con fuerza una versión de que El Polaco y Barby Silenzi estarían atravesando una fuerte crisis. Tal es as´i que hasta hay quienes marcaron que la pareja dejó de seguirse en las redes e incluso hace un tiempo que no suben fotos juntos.



Si bien por el momento ni Barby Silenzi ni El Polaco salieron a dar declaraciones al respecto, lo cierto es que una llamativa publicación de la bailarina en su cuenta de Instagram encendió las alarmas.





“No reniego de mi naturaleza, no reniego de mis elecciones. De todos modos he sido afortunada. Muchas veces en el dolor se encuentran los placeres más profundos, las verdades más complejas, la felicidad más certera. Tan absurdo y fugaz es nuestro paso por este mundo, que solo me deja tranquila el saber que he sido auténtica, que he logrado ser lo más parecida a mi misma”, reflexionó Barby Silenzi en su cuenta de Instagram.