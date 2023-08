Pepe Cibrián fue muy polémico en las últimas horas cuando, con clara indignación, se dedicó un momento de su día para defenestrar a Julieta Poggio como actriz de teatro. Fue a través de Instagram que escogió despacharse contra la exparticipante de Gran Hermano y sus seguidores no lo perdonaron. Esta vez, fue la mamá de la mediática que se metió en el conflicto.

En su cuenta oficial de Instagram, Pepe Cibrián hizo un inesperado posteo que dejó a todos en shock, y generó mucha ira en algunos internautas, que se expresaron libremente en la sección de los comentarios de la publicación. "¿Esto es real? ¿Esto es una actriz? ¿Esto es la verdad del teatro? ¿Y yo, u ustedes y todos los que hicimos y hacemos teatro, ahora qué hacemos? ¿Ella es la nueva Thelma Biral? ¿Y los jóvenes que dejan la vida por realmente una vocación? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el parámetro? Sus declaraciones son terribles, su criterio, su léxico, su no saber. ¿Esto define a una artista? ¿Su debut sexual?", escribió enojadísimo contra Julieta Poggio.

Por supuesto que esto generó mucho revuelo y en todos los medios trataron el tema. En Socios del Espectáculo la buscaron a Julieta Poggio para ver qué tenía para decir luego de los polémicos dichos de Pepe Cibrián descalificándola como actriz. "Estoy re feliz, la verdad. Muy emocionada. Lo que me hizo dar una cachetada de realidad fue ver la marquesina en calle Corrientes. Ver el cartel en la vía pública me hizo sentir que ya llega y que es real. Ya se viene el estreno de Coqueluche. Ojalá sea un antes y un después en mi carrera como lo fue para Thelma Biral hace tantos años", respondió con altura.

Pepe Cibrián fue letal y despiadado al hablar de Julieta Poggio

Sin embargo, lejos de arrepentirse por sus dichos, Pepe Cibrián mantuvo su crítica postura y lanzó una fuerte crítica a Gran Hermano y a los famosos que salen de este famosos reality. "La exposición de Gran Hermano es para ser expuestos, punto, no me jodas. Los jóvenes necesitan estudiar, romperse el alma, como el médico, como el pianista. Un día serás, ojalá, Julieta de verdad, por vos, como yo soy Pepe por Pepe. No fue fácil, te advierto", expresó.

La picante respuesta de la mamá de Julieta Poggio tras los polémicos dichos de Pepe Cibrián

A pesar de que Julieta Poggio intentó no darle mucha importancia al tema y contestó con mucha altura, su mamá decidió dedicarle un especial mensaje a Pepe Cibrián en Instagram donde le tiró el curriculum de su hija por la cabeza.

La respuesta de Pato Destefanis a Pepe Cibrián

"Señor Pepe Cibrián, con todo el respeto que se merece, Julieta se subió a un escenario por primera vez a los 8 años y lo hizo hasta entrar al reality. Puede, una vez que la vea actuar, gustarle o no su trabajo. Pero está hablando con desconocimiento. Y así como usted dice hablar como padre, yo le contesto como madre", escribió la mamá de Julieta Poggio en sus historias de Instagram para defenderla de los tremendos dichos de Pepe Cibrián.

