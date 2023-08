Julieta Poggio se encuentra en unos de los mejores momentos de su vida y a nivel profesional mucho más, desde que salió como tercera finalista de la casa de Gran Hermano 2022, el futuro de la exparticipante es prometedor, ya que pronto estrenará la obra Coqueluche con la dirección de José María Muscari, que la eligió para que sea la protagonista.

Aunque todo va viento en popa para Juli, a veces las cosas no salen como esperamos, debido a que, durante el fin de semana pasado, sufrió un robo por parte de un conductor en una de las aplicaciones para hacer envíos y viajes.

Juli Poggio y su cambio de look

Desde sus historias de Instagram y luego de mostrar su nuevo cambio de look, la bailarina hizo eco de su enojo y escrachó al culpable: ‘’Esta persona me robó el día de ayer en didi moto!’’, comenzaba el texto de la exparticipante de GH, acompañado por una captura de pantalla sobre la información del conductor.

La publicación de Julieta Poggio

Luego, añadió: ‘’No hacen nada para ayudarme, tengan cuidado’’, concluyó Juli Poggio, indignada ya que hasta el momento la aplicación no se habría contactado con ella para indemnizarla o encontrar una solución al hurto que sufrió, por lo que aprovechó para advertir a sus seguidores.

Julieta Poggio contó que es lo que más le gusta de un hombre

Desde Fuera de Joda, streaming que conduce Julieta junto a Nacho Castañares, Daniela Celis y La Tora, se dio una charla muy tranquila entre los amigos y fue allí, donde decidió revelar que es lo que más le atrae de los hombres: "¡Cómo nos gusta cuando es más difícil! A todos. Si me responde y saca charla, está bien. Si medio me cortó me gusta más todavía. Somos así", confesó.

Luego Daniela Celis tuvo la palabra y ya que conoce mucho a Julieta Poggio, estuvo de acuerdo: "A Julieta le gusta lo difícil. Los que le dicen que no, los que le dicen basta. Ella quiere más, quiere más, quiere más. Pero... ¿Por qué? Porque todo el mundo le da bola. Sos una bomba y el único que no te va bola vos queres estar".,

