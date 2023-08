Con el estreno de la obra Coqueluche, la obra que protagonizará Julieta Poggio, cada vez más cerca, Pepe Cibrián decidió liquidar a la finalista de Gran Hermano 2022 antes de que se estrene su nuevo proyecto.

El actor y director se descargó en un reciente posteo y cuestionó: “Hace unos días me preguntaron en una nota por Julieta Poggio, persona que desconozco, pero hoy leí en Infobae esta nota -no es culpa de ella- y a esta le respondo. ¿Esto es real? ¿Esto es una actriz? ¿Esto es la verdad del teatro? ¿Y yo y ustedes y todos los que hicimos y hacemos, ahora, qué hacemos?”.

Imagen promocional de "Coqueluche".

El experimentado actor continuó con su cuestionamiento: “¿Ella es nueva Thelma Biral? ¿Y los jóvenes que se dejan la vida por realmente una vocación? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el parámetro? Sus declaraciones son terribles. Su criterio, su léxico, su no saber. ¿Esto define a una artista? ¿Su debut sexual? ¡Y son 31 definiciones! Si es así, terrible futuro y casi presente del teatro argentino. El que ‘aún’ sigue siendo nuestro”.

La publicación de Pepe.

Por último, Pepe Cibrián agregó: “Pobre Merello, pobre Gallo, pobre Campoy, pobre Cibrián, pobre Alcón, pobre Agustoni, pobre Campos, pobre Bredeston, pobre Gandolfo, pobre Pacheco, pobre Rossi, pobre Bianco, pobre Luz”.

Pepe Cibrián continuó con sus dichos contra Julieta Poggio

Lejos de cambiar sus dichos, el director teatral continuó hablando sobre la finalista de Gran Hermano 2022 en un móvil de Socios del Espectáculo. "Yo no tengo nada en contra de esta chica, no la conozco", fue lo primero que aclaró el actor.

Además, Pepe habló sobre el Martín Fierro que ganó Gran Hermano: "El terrible problema acá es que el mérito que tiene esta chica es que salió de Gran Hermano, y un Gran Hermano que le dan el oro. Yo no tengo nada en contra de Gran Hermano, pero ni siquiera es nuestro ese programa, es de afuera. Gran Hermano no es éxito, es una cosa circunstancial, que tiene éxito de Ratings. Entonces el Marín Fierro tendría que haber sido Martín Fierro al programa con más rating".

Pepe Cibrián en Socios del Espectáculo.

Cibrián respaldó sus dichos anteriores sobre Julieta Poggio: "Que a esta chica de pronto le pregunten sobre su debut sexual, pero se lo preguntan y la chica no tiene oficio o experiencia para decir 'de eso no hablo' y contesta. ¿Eso habla de una actriz? No se me ocurre que a Mirtha Legrand le preguntaran como fue su debut sexual, ni a Meryl Streep ni a nadie". Y agregó: "Esto define a una actriz, que a lo mejor insisto es muy buena, pero si por ganar Gran Hermano implica que trabaje con grandes figuras y que sea todo tan fácil. Thelma Biral se rompió el alma para poder hacer Coqueluche 10 años seguidos, eso me indigna".

Por último, y notablemente indignado, Pepe Cibrián cerró la entrevista reflexionando: "¿Eso van a decir que es el teatro? No me jodan, eso no es el teatro, es una cosa de hoy que ojalá pase".

J.C.C