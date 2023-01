Tamara Báez y L-Gante han sido protagonistas de unas de las rupturas más habladas en los últimos meses del espectáculo argentino. Los cruces de esta ex pareja han acaparado muchos títulos, y todo parecía indicar que la grieta que se había abierto era el quiebre total de su vínculo.

No obstante, durante las celebraciones de Año Nuevo, sorprendieron a todos, dejándose ver como una familia. Fue la misma Tamara Báez que compartió varias imágenes en su cuenta de Instagram en donde se la observa compartiendo en paz con L-Gante.

Tamara Báez y L-Gante, juntos de nuevo.

Las reacciones no se hicieron esperar y un seguidor compartió la historia y le comentó la fotografía festejando este acercamiento entre los mediáticos. “Si Tamara Báez se amigó con el ex, porqué yo no...”, escribió el usuario. Al leerlo, la madre de Jamaica no dudó en responder: “¡Claro!”, evidenciando así que el conflicto con L-Gante es cosa del pasado.

Ahora, tocará esperar cuánto durará esta paz entre Tamara Báez y L-Gante. Si bien se muestran como amigos, no hay dudas de que las heridas se mantienen sangrando. ¿Será el alejamiento de Wanda Nara un factor determinante para que no haya más peleas entre los padres de Jamaica? Habrá que esperar.

El cambio de look de Tamara Báez

Tamara Báez recibió la navidad con jugado cambio de look. La ex de L-Gante dejó el rubio y apostó por unas trenzas coloradas que fue bien comentada por sus seguidores.

Su jugado cambio de look.

La mediática usó sus redes sociales para mostrar el resultado de largas horas en la peluquería. Muy orgullosa escribió: "Quedaron súper lindas". De esta manera, Tamara confirma un inicio diferente en su vida donde dejó en el pasado el conflicto con L-Gante.