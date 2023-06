La polémica pregunta de Chiche Gelblung a More Rial: "¿Tu viejo te puso un sicario para chocarte?"

More Rial hace días explotó una bomba mediática en contra de Jorge Rial y su madre Silvia D'Auro, esta última a quien ha acusado de ejercer violencia física y psicológica sobre ella. Asimismo, durante la jornada de este miércoles trascendió que había sufrido un accidente automovilístico en la General Paz.

Por lo que se conoció, un auto chocó el vehículo en el que se trasladaba More Rial, pero la persona que ocasionó el incidente no le dio los datos a la influencer. Tras esto, la hija de Jorge manifestó en sus redes sociales el miedo que sentía y aseguró que querían callarla por las denuncias que ha venido diciendo en televisión.

Asimismo, fue la invitada especial de Polémica en el bar, el programa que conduce Marcela Tinayre en las noches de América TV. Allí, la joven reveló que tomó la decisión de que su hijo se fuera a Córdoba. "Francesco puede ir con su padre, con su abuelo. Es más, yo tengo una perimetral con el papá de mi hijo, y a la madrugada mi hijo viaja a Córdoba por seguridad con sus abuelos", comentó. "Todas las mujeres lo que hacen es pelearse con su pareja y no les permiten a los padres ver a sus hijos. ¿Qué culpa tiene el nene? Yo me he peleado mil veces con Facundo, el papá de mi hijo, y he tenido perimetral, botón antipánico y siempre pudo ver a su hijo", destacó.

La polémica pregunta de Chiche Gelblung a More Rial luego del incidente en la Genera Paz

Tras escuchar atento las declaraciones de la hija de Jorge Rial y ver el notable miedo que la joven transmitía, Chiche Gelblung hizo una polémica pregunta que descolocó a More Rial por completo. "¿Vos creés que te mandaron sicarios a chocar? ¿Tu viejo te puso un sicario para chocarte?", consultó.

Sin filtros, Mora Rial respondió: "No tengo idea. Yo aprendí que no se puede acusar a alguien sin tener las pruebas porque puedo tener problemas legales y ya más, no tengo ganas", dijo, pero luego destacó que la situación en la que se vio involucrada había sido extraña. "Fue muy raro todo porque yo siempre salgo con mi hijo. Nunca choqué en mi vida y justo hoy que no salí con él...", sentenció misteriosa.

