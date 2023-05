María Becerra fue elgida para ser parte del sountrack de "Rápidos y Furiosos X", la décima película de esta reconocida saga que tiene un fandom muy fiel. Sin embargo, quienes siguen la carrera artística de la cantante, no estuvieron conformes con su participación en la ficción.

A través de sus respectivas cuentas de Twitter, los fans de la vocalista manifestaron su malestar por su mínima participación en dicha película. "Fui al cine a ver 'Rápidos y Furiosos' sólo para ver a María Becerra, no solo que no aparece, sino que la cancióna parece dos segundos y de fondo", expresó un seguidor de la artista.

"Deberíamos hacer un movilización para que re editen la película de 'Rápidos y Furiosos' y pongan la canción de María Becerra más de 10 segundos, no puede ser que desperdicien tremendo tema", sugirió otra usuaria de Twitter indignada con la breve participación de la canción de la compositora argentina.

Otro de los fans de la vocalista comentó: "Me invitaron a ver ver 'Rápidos y Furiosos 10' y me quedé toda la película esperando la canción de María Becerra y fue tan intrascendente que ni le presté atención cuando sonó y me quedé así(sorprendido) cuando terminó la película". De esta forma, los fanáticos manifestaron su descontento con la participación que le dieron a la cantante en el film.

Vin Diesel elogió el talento de María Becerra

El periodista Mariano Ojeda fue el encargado de conseguir la palabra de Vin Diesel, mientras estaba siendo entrevistado. Luego de pedirle un mensaje dedicado a los fanáticos argentinos, el actor inmediatamente respondió: "¿Para Argentina? Hace poco conocí a María Becerra, que hace una de las canciones de la banda sonora. Ella es increíble, la está rompiendo y representa al país en la saga", mostrándose muy contento y llenando de elogios a la artista nacional, que ya es muy reconocida en la escena internacional.

No quedan dudas de que la presencia de María Becerra se hace notar en donde sea que vaya. Es que si bien la joven no estuvo presente en el rodaje de la película ya que es la intérprete de "Te Cura", una de las canciones del soundtrack, Vin Diesel logró recordarla y destacarla entre muchos otros artistas presentes en el film.