Celeste Cid y Abril Sosa comenzaron a compartir imágenes juntos a principios de abril, y dejaron de lado el bajo perfil que estaban manteniendo. Sin embargo, las cosas cambiaron y la pareja decidió ponerle un final a la relación.

Tras la sorpresiva ruptura, la actriz se volcó a sus redes sociales y dio a entender en sus historias de Instagram que el desenlace de la relación con el músico no fue en buenos términos.

Esto ocurrió después de que ambos se dejaran de seguir y de que borraran todos sus posteos románticos de sus perfiles. La actriz decidió compartir un fragmento de la canción Awch, de Ángela Torres, en donde habla de una desilusión sentimental.

“Antes que te vayas, baby, mírame a la cara. Me has macumbeado el corazón. Me dejaste sola y ahora estoy obsesionada. Manchaste todo con traición”, dice el tema que compartió Celeste Cid, plasmando cómo se siente tras su separación con Abril Sosa.

Pero ese no fue el único posteo de Celeste Cid tras su separación con Abril Sosa

Luego de compartir la canción de Ángela Torres, la actriz fue más explícita y compartió en sus historias el significado de la palabra “sanar”. A pesar de no hacer alusión directa a la ruptura, sus seguidores lo vincularon a su historia de amor.

En la placa que subió Celeste Cid a su historia tras su separación con Abril Sosa dice: “Sanar: reconciliarse con la realidad”. Además, debajo de eso, la artista escribió: "Más 2023 no viene", junto a un corazón.

