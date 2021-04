La preocupación de Darío Barassi por la salud de su hija

Darío Barassi hizo una publicación que generó mucha preocupación entre sus millones de seguidores. Resulta que su hija, Emilia, de un año y diez meses, en el día de ayer presentó un cuadro febril que lo intranquilizó acompañado de una angustia.

"Hoy mi bebé tuvo fiebre y yo inmediatamente me convierto en su soldado, guardián, y dejo todo con tal de cuidarla, amarla y sanarla. Ya la vio su pediatra y estamos bien, pero a mi medio que el mundo se me frena hasta no verla recuperada del todo. Enana mía, amor de mi vida, sos un torbellino de alegría, música, energía y dulzura. Me voy a ocupar siempre de cuidarte porque, básicamente, sos lo que más vale en el mundo entero”, escribió el conductor junto a una foto de la pequeña en sus brazos.

Más tarde, Barassi hizo un especial apartado para su pareja, Lucía Gómez Centurión, con quien conformó la familia de sus sueños. "Equipazo @luligomezcenturion, sos todo mujer, tu versión de madre es algo que me enamora y no deja de sorprenderme… Mañana seguro lleno de storys con mi enana cantando y bailando. Sepan entender", concluyó Darío Barassi.

Darío Barassi mostró cómo vive con su esposa e hija en cuarentena: "Tengo mi casa tomada"

Sin duda desde que se convirtió en padre de Emlia junto con su esposa, Lucía, a Darío Barassi le cambió la vida. El talentoso actor y conductor vive pegado a su beba y no se pierde ni un instante de su crecimiento. Instalado en su casa en pleno corazón de Belgrano, donde cumple con la cuarentena obligatoria, utilizó su cuenta de Instagram para contar cómo se transformó su casa.

"Es tarde pero aprovecho que mañana Le toca a Luli el turno matutino con la enana. Voy apagando y cerrando todo en el departamento y me doy cuenta de que básicamente tengo mi casa tomada. Dónde habían muebles u objetos de diseños, ahora hay juguetes de todos colores formas e idiomas", comenzó escribiendo.

"Siempre hay un tender explotado de ropa con manchas de comida o lo segundo a punta de salir y alguno de sus muñecos. Cambiamos el alcohol, ahora es en gel y viene con repelente Kids y toallitas multiuso. Hoy al fin nos llegaron las puertas de seguridad... Igual, nada que unos bidones de 5 litros cada uno no puedan cumplir. Antes de dormir lavamos cada una de sus mamaderas y tienen su seca platos propio. Obvio", siguió

"Sus baberos copados decoran la casa. En fin. Mi casa está tomada. Y cuando digo casa quiero decir mi cuerpo, mi cabeza, mi tiempo y mi corazón. Todo eso está modificado y repleto con esa muñeca que duerme ahora en su cuna rodeada de un par de chupetes y con sus cachetes hirviendo. Llegaste para cambiarnos Emilia. Y no se si es por la sensibilidad de la época, o porque simplemente sos el mejor ser humano en la tierra, me tenes loco de amor hija. Seguí ganando terreno muñeca. Conquistá con libertad. Disfrutamos verte crecer. Nos haces mejores personas. Acá siempre tenes banca y amor enana.Muy personal para Instagram... Pero es casi la 1 AM, estamos en cuarentena, que se yo, las emociones tienen permiso", expreso.